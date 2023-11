Huỷ án vụ côn đồ đánh người dân ở Bình Thuận vì bỏ lọt tội phạm

TPO - Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận vì bỏ lọt tội phạm trong vụ “côn đồ” đánh người dân trọng thương tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết. Đồng thời, Hội đồng giám đốc thẩm xác định, có nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong vụ án này nên giao Viện KSND cấp cao tại TPHCM điều tra.

Ngày 5/11, anh Nguyễn Văn Bính (SN 1986), Nguyễn Văn Bình (SN 1988, cùng trú tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho biết, đã nhận được nhận được quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM (Quyết định số 55, ngày 28/9/2023) về huỷ bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết (ngày 11/1/2022) và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận (21/7/2022) liên quan đến việc 2 anh bị giang hồ đánh trọng thương tại phường Phú Hài, TP Phan Thiết.

Trước đó vào tháng 7/2023, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết (ngày 11/1/2022) và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận (21/7/2022) về vụ án nêu trên.

Theo đánh giá của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM, trong vụ án này cả anh Bình và anh Bính bị rất nhiều người dùng hung khí gây thương tích phải điều trị tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Bình Thuận và BV II Lâm Đồng. Những người cùng đánh, tham gia đánh 2 anh này có mối quan hệ quen biết nhau, do Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn An Tấn Hải (có biệt danh Hải 3 mắt - PV) kêu đến. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết không trưng cầu giám định, trích xuất hình ảnh và căn cứ lời khai của nhân chứng để xác định cụ thể những người liên quan (trong đó có Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Đức Tuấn và Nguyễn An Tấn Hải - PV) là bỏ lọt tội phạm đối với nhiều người.

Theo quyết định số 55 của Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM, cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết có nhiều vi phạm tố nhưng toà cấp sơ thẩm không phát hiện, không trả điều tra bổ sung để làm rõ án sơ thẩm. Trong khi đó, toà phúc thẩm lại căn cứ vào các tài liệu chưa được điều tra đầy đủ, toàn diện và khách quan.

Cụ thể, việc cơ quan CSĐT TP Phan Thiết ra thông báo 289, 290 cùng ngày 19/3/2021 không chấp nhận trưng cầu giám định bổ sung của anh Bình và anh Bính là vi phạm thủ tục tố tụng, xâm hại đến quyền và lợi ích của hai anh này. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm cũng vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng khi cho rằng bệnh viện không cung cấp hồ sơ bệnh án nên không thể tiến hành giám định. Mặc dù giấy chứng thương tích, hồ sơ bệnh án của anh Bình và anh Bính được lưu trong hồ sơ vụ án.

Vì thế, Hội đồng giám đốc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm của TAND TP Phan Thiết và bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến đối tượng “giang hồ” Hải 3 mắt, ngày 29/6/2023, Công an TP Phan Thiết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn An Tấn Hải cùng 3 đàn em về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Vào năm 2019, Hải cùng đồng bọn sử dụng búa, xà beng đập phá căn nhà của anh Nguyễn Hữu Long ngay trên khu đất ở phường Phú Hài, TP Phan Thiết đang có tranh chấp với Công ty Bạch Hồ. Qua giám định, căn nhà của ông Long bị đập phá thiệt hại hơn 54 triệu đồng. Lúc đó, Hải đang là Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đức Tuấn, đang có hợp đồng bảo vệ đất cho dự án cho Công ty Bạch Hồ.