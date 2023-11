Bản tin Hình sự: Bất ngờ với giá bán dâm một đêm của tiếp viên nhà hàng

TPO - TIN NÓNG ngày 6/11: Giết người vì tranh chấp phần đất lấn chiếm; Gã trai qua Campuchia đóng vai 'phụ nữ đơn thân' để lừa đảo đàn ông ham của lạ; Tin mới vụ bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập ở Cà Mau; Bất ngờ với giá bán dâm một đêm của tiếp viên nhà hàng...

Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (còn gọi là Nhi), Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Theo điều tra, sau khi khách đến ăn uống, hát karaoke tại Nhà hàng 97 (do Nguyên làm chủ và trực tiếp điều hành với 15 phòng hoạt động karaoke không phép và khoảng 60 tiếp viên nữ) thì sẽ được Ngon môi giới tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với giá 12 triệu đồng/tiếp viên/đêm.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 1973) mức án tử hình về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, ông Dũng lấn chiếm mảnh đất khoảng 200m2 (chưa có chủ), tiếp giáp phần đất là Sân bóng đá An Dương của Công ty CP Tecotec Group đầu tư, khai thác sử dụng. Khi ông Lê Thanh Hà lên quản lý sân bóng đã mở một lối đi từ sân ra ngoài qua phần đất ông Dũng lấn chiếm, dẫn đến hai bên mâu thuẫn. Do đó, sau khi uống rượu về, biết thông tin ông Hà làm hàng rào tôn, đổ móng, làm cột bê tông lấn sang phần đất khoảng 3m, ông Dũng rút dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát khiến ông Hà gục tại chỗ rồi tử vong sau đó.

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Châu Hoàng Khang (26 tuổi, An Giang) về tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt. Được biết, Khang qua Campuchia làm việc cho một công ty chuyên lừa đảo. Đối tượng dùng tài khoản mạng xã hội vào vai "phụ nữ đơn thân" để dụ dỗ đàn ông vào tâm sự yêu đương và lôi kéo những người này tham gia đầu tư kinh doanh rồi sau đó chiếm đoạt tài sản của họ.

TAND huyện Hóc Môn (TPHCM) đã xét xử sơ thẩm vụ bạo hành và cho bé trai 3 tuổi sử dụng ma túy. Hai bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi) và Lê Văn Bậm (44 tuổi, người tình của Nguyên), cùng bị xét xử về tội “Hành hạ người khác”. Tuy nhiên, tòa án cho rằng, cáo trạng chưa xem xét hành vi bị cáo tổ chức sử dụng ma túy và hành vi cho cháu T sử dụng ma túy, là bỏ lọt hành vi phạm tội. Ngoài tội danh đang xét xử, vụ án có dấu hiệu thêm tội danh khác. Từ đó Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập ở Cà Mau, UBND xã Tân Trung (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo bước đầu. Theo đó, ông Trần Minh Đ (SN 1968, Kiên Giang) - người được cho là đánh đập con nuôi - cháu bé 4 tuổi, khai nhận mình và vợ nhận cháu bé về nuôi. Tuy nhiên, từ khi về nuôi đến nay, ông Đ nhiều lần đánh con bằng roi là nhánh cây. Đáng chú ý, khi bé làm đổ đồ đạc trong nhà thì ông Đ lấy chổi lông cán nhựa đánh nhiều cái vào người bé T gây thương tích.

Công an TP Hà Nội đã bàn giao Phạm Thành Tr (SN 1982) nam tài xế ô tô khách 16 chỗ sử dụng giấy phép lái xe giả cho Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) để tiếp tục làm rõ. Theo điều tra, Tr khai nhận do giấy phép lái xe đang bị cơ quan công an tạm giữ nên đã lên mạng đặt làm giả để tiếp tục hành nghề chở khách.