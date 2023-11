Bản tin Hình sự: Bắt quả tang nhóm trai xinh gái đẹp 'thác loạn' ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 8/11: Thu giữ hơn 2.300 viên 'huyết phiến' trong phòng ngủ của đối tượng ma túy; Cô gái lừa mượn tiền đảo khế chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng; Bắt quả tang nhóm trai xinh gái đẹp 'thác loạn' ma túy...

Kiểm tra phòng trọ do Trần Thị Huỳnh Giao (SN 2002) và Nguyễn Ngọc Thúy Vi (SN 2004, Sóc Trăng) thuê, Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã bắt quả tang 4 nữ và 2 nam tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trong phòng gồm: 2 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, 4 bọc nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 8 viên nén nghi là ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra, Tổ công tác còn phát hiện, tạm giữ trên 50 bình khí bóng cười trong phòng Giao và Vi thuê trọ. Qua test nhanh, cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị cha nuôi đánh đập, gây thương tích ở Cà Mau, ngày 8/11, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang phối hợp với ngành chức năng có liên quan thực hiện tiếp nhận cháu T.N.T (4 tuổi) theo diện "bảo vệ khẩn cấp" vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Ngọc Bình (59 tuổi, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do làm ăn thua lỗ nên Bình tìm gặp bà N.T.H.L và đưa cho bà này xem giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất trên và nói dối đã được chủ đất (bà P.T.P) ủy quyền làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng sang đất ở. Bình rao bán lô đất trên với giá 140 tỷ và hứa sau khi ký hợp đồng đặt cọc sẽ làm thủ tục chuyển sang đất ở rồi ký chuyển nhượng cho bà L. Sau khi các bên ký vào hợp đồng, bà L đã chuyển 20 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của Bình. Nhận được tiền, Bình rút hết để tiêu xài cá nhân và không tiến hành sang nhượng đất như đã hứa.

Công an Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Tuyết (SN 1990) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do thua lỗ nên Tuyết nói dối với các bị hại rằng có nhiều người cần vay tiền để đảo khế do khoản vay của họ sắp đến thời hạn phải tất toán, sau khi giải ngân sẽ trả lại tiền. Sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền, Tuyết sử dụng khế vay của gia đình làm thủ tục đảo khế nhiều lần trong vòng 2 ngày. Sau khi ngân hàng giải ngân, Tuyết sử dụng tiền vào việc trả nợ, tiếp tục đầu tư bán hàng trên mạng và chi tiêu cá nhân mà không trả lại cho nạn nhân như cam kết. Với thủ đoạn trên, Tuyết đã lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng của nạn nhân.

Sau khi Tiền Phong đăng tải vụ bà T.T.N (45 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng, vì tham gia xem video kiếm tiền, nhiều bạn đọc thông tin bản thân cũng là nạn nhân của chiêu trò này. Các đối tượng thao túng tâm lý người giao tiếp qua mạng với chúng để dẫn dụ họ vào bẫy lừa đảo.

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Dương Quốc Cường (32 tuổi, Bình Thuận, chủ tài khoản Facebook "Cường Hạo Thiên" và kênh YouTube Cường Vlog), Hoàng Anh Trung (20 tuổi, Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Xuân Trường (23 tuổi, TPHCM) để làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Được biết, đây là nhóm thanh niên điều khiển xe máy thực hiện các động tác nguy hiểm như chở 3 người và bốc đầu xe, chở 2 người và thả 2 tay, chạy xe bằng một bánh… trong các đoạn clip, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Trước thông tin Mỏ đá Lạc An của Công ty Cổ phần Lạc An (đóng tại phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) dù chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất song vẫn huy động máy móc và hàng chục xe tải lớn khai thác đất trái phép, vận chuyển bán ra ngoài, Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc làm rõ. Liên quan đến sự việc, đại diện Công ty cổ phần Lạc An cũng xác nhận đã làm việc với cơ quan công an và cung cấp hồ sơ, nội dung cần thiết, phục vụ điều tra.

Công an TP Huế cho đã bắt giữ Mai Văn Hải Hoàng (50 tuổi) về hành vi tàng trữ hơn 2.300 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, khi kiểm tra đột xuất nhà của Hoàng, công an phát hiện, thu giữ 2.317 viên nén màu đỏ và 20 viên nén màu xanh. Bước đầu, Hoàng khai nhận tất cả số tang vật kể trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Đối tượng này mua về cất giấu tại phòng ngủ nhằm mục đích bán kiếm lời.

Người dân vừa phát hiện thi thể anh Nguyễn Văn Quang T (SN 2003) - người nhảy cầu mất tích 3 ngày trước đó nổi trên sông Hương đoạn qua địa bàn xã Phú Mậu (TP Huế). Nhận tin báo của người dân, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng đến hiện trường, kiểm tra sự việc và tiến hành trục vớt, đưa thi thể nạn nhân lên bờ.