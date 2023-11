Bản tin Hình sự: Tin mới vụ một gia đình tử vong bên nồi bắp luộc cháy khét

TPO - TIN NÓNG ngày 10/11: Bắt giữ ba nghi phạm vụ nam sinh lớp 11 bị chém nứt hộp sọ; Lên mạng tìm dịch vụ gái gọi, thanh niên bị lừa mất hơn nửa tỷ đồng; Tin mới vụ một gia đình tử vong bên nồi bắp luộc cháy khét...

Lên Telegram để tìm dịch vụ “gái gọi”, anh P.D.T (SN 1990, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) thì có người xưng tên Nguyễn Ngọc Lan Hương (TP Vũng Tàu) tương tác, trao đổi với anh T và cho số điện thoại để tiện trong việc sử dụng dịch vụ. Sau đó, anh T được đưa vào nhóm làm nhiệm vụ được cấp thẻ VIP. Nạn nhân đã làm nhiệm vụ 6 lần với tổng số tiền 560 triệu đồng.

Chiều 10/11, Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám xét trụ sở chính của Công ty TNHH Thành Bưởi trên đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5. Động thái này được đưa ra, sau khi cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Dương (32 tuổi, Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi) về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, vào sáng cùng ngày.

Công an quận 7 (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp điều tra vụ ông H (32 tuổi, nhân viên bảo vệ) cùng vợ 41 tuổi (công nhân may) và con gái 2 tuổi tử vong trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân của anh H đến gọi cửa để đưa bé gái về nhà chăm sóc nhưng không có ai trả lời. Thấy bất thường, người này và hàng xóm xung quanh phá cửa xông vào thì phát hiện vợ chồng anh H cùng bé gái tử vong trên nệm. Một số người dân cho biết, trên bếp gas mini trong phòng trọ có một nồi bắp luộc cháy khét.

Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Huy (17 tuổi), Nguyễn Văn Tân (17 tuổi) và Nguyễn Anh Kiệt (15 tuổi). Đây là ba đối tượng dùng hung khí chém khiến em L.T.T (học sinh lớp 11) bị nứt hộp sọ. Bước đầu các đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn trong lúc đá bóng nên đã chặn đường hành hung chém người.

Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ Lê Văn Quyết (SN 1999, Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chị T.H vay của Quyết 50 triệu đồng với lãi suất khoảng 200%/năm, đối tượng yêu cầu chị H phải quay lại video cảnh khỏa thân để thế chấp. Đến khi chị H không còn khả năng chi trả tiền gốc và lãi thì Quyết sử dụng đoạn video khỏa thân của chị H để đe dọa buộc nạn nhân trả tiền.

Công an tỉnh TT-Huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ và mua bán mô, nội tạng cơ thể người. Theo điều tra, Trương Thị Thùy Trinh (SN 1993, Bình Thuận), Trần Tuấn Anh (SN 1992, Hà Nam) và Trần Việt Thành (SN 1996, Bắc Kạn) thường xuyên đăng quảng cáo tại các hội nhóm trên mạng để tiếp cận người có nhu cầu, liên hệ và đặt vấn đề với các gia đình hiếm muộn. Mỗi ca mang thai hộ có giá khoảng 450 - 600 triệu đồng, hiến trứng khoảng 25 triệu đồng, ghép thận với giá khoảng 900 triệu đến 1,450 tỷ đồng. Việc tuyển chọn người mang thai hộ và hiến trứng thường kèm theo các yêu cầu về sức khỏe, ngoại hình, độ tuổi. Đây là nhóm đối tượng hoạt động với nhiều hình thức tinh vi, có phạm vi hoạt động toàn quốc.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh. Thời điểm cuối năm 2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa thông tin sai sự thật về các dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh, thu lợi nhuận cao để huy động vốn. Số tiền huy động được, bà Hạnh chỉ dùng một phần để trả lãi cho người góp vốn. Cơ quan chức năng cáo buộc, bị can đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.