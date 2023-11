Bắt giam nữ doanh nhân lừa đảo 1.200 tỷ bằng chiêu gọi vốn dự án sâm Ngọc Linh

TPO - Nữ doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh bị cáo buộc đưa thông tin không đúng sự thật về dự án trồng sâm Ngọc Linh để huy động vốn, chiếm đoạt tiền.

Ngày 10/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh.

Thời điểm cuối năm 2022, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đưa thông tin sai sự thật về các dự án đầu tư trồng sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh, thu lợi nhuận cao để huy động vốn.

Số tiền huy động được, bà Hạnh chỉ dùng một phần để trả lãi cho người góp vốn. Cơ quan chức năng cáo buộc, bị can đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.200 tỷ đồng.

Được biết, Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh được thành lập tháng 8/2017. Đến tháng 11/2022, bà Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty.

Cơ quan điều tra cũng đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Hạnh và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.