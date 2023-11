Bản tin Hình sự: Nguyên nhân chồng sát hại vợ rồi giấu xác dưới gầm giường

TPO - TIN NÓNG ngày 12/11: Phiên thương lượng bồi thường oan sai cho vợ chồng cựu chiến binh ở Đắk Nông bất thành; Thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ việc đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỷ đồng; Nguyên nhân chồng sát hại vợ rồi giấu xác dưới gầm giường...

Nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Văn Tám (SN 1987) bóp cổ vợ tử vong rồi bỏ thi thể vào túi nilon và bao tải, giấu xuống gầm giường. Công an Vĩnh Phúc đã khởi tố và bắt tạm giam Tám để điều tra hành vi Giết người.

Ông Võ Văn Lanh (43 tuổi) đang lùi xe tải trên công trình thi công cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong thì tông vào anh Bùi Khánh Duy (18 tuổi) chạy phía sau. Hậu quả, anh Duy tử vong tại chỗ. Cảnh sát huyện Tuy An (Phú Yên) có mặt sau đó phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi nguyên nhân.

TAND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) vừa tổ chức buổi thương lượng bồi thường oan sai lần thứ 2 cho ông Nguyễn Văn Võ (SN 1963) và vợ Nguyễn Thị Thưởng (SN 1962, huyện Tuy Đức). Tuy nhiên, sau hai phiên thương lượng bồi thường oan sai, phía cơ quan giải quyết bồi thường và vợ chồng cựu chiến binh ở tỉnh Đắk Nông đã không tìm được tiếng nói chung. Người bị oan sai yêu cầu bồi thường hơn 28 tỷ đồng, trong khi đó phía cơ quan giải quyết bồi thường chỉ chấp nhận 398 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố bà Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, CQĐT cho biết sẽ điều tra xử lý những người giúp sức cho nữ doanh nhân này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Hà Nội rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, làm hồ sơ và tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát: Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng - Minh Châu tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý để trục lợi, thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.

Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) đã khởi tố, bắt tạm giam Dương Đức Cầu (SN 1988) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Cầu làm nghề môi giới bất động sản nên vẽ ra chuyện mua đất để anh C và H góp vốn mua nhiều mảnh đất để kiếm lời. Thậm chí Cầu còn đưa nạn nhân đến gặp các chủ đất do chính đối tượng sắp đặt. Bằng thủ đoạn này, Cầu đã lừa hai nạn nhân 1,5 tỷ đồng để chơi lô đề, cờ bạc.

TAND TPHCM đã xét xử 22 bị cáo trong vụ án liên quan 216,3 kg ma túy. Trong đó, bản án đã tuyên tử hình đối với bị cáo Lê Hồ Vũ (SN 1987, Cà Mau), Nguyễn Chí Thiện (SN 1988, Cà Mau), Li Tian Guan (SN 1975, Quốc tịch Trung Quốc), Kim Soon Sik (SN 1960, Quốc tịch Hàn Quốc), Kang Seon Hak (SN 1993, Quốc tịch Hàn Quốc) cùng và 13 bị cáo khác. Tuyên tù chung thân đối với 3 bị cáo và tuyên 1 bị cáo 15 năm tù.

Ông Trần Văn Thảo - Chủ tịch UBND xã Cát Văn (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa có trường hợp một người phụ nữ trình báo bị lừa đảo qua mạng mất 900 triệu đồng. Theo đó, chị D (SN 1977) nhận được một thông báo đến sẽ khóa 2 chiều sim điện thoại của chị D. Lo sợ bị khóa sim, chị D hỏi hướng dẫn cách mở lại sim của mình. Chị D. sau đó đã bị đối tượng này dẫn dụ lừa bắt chuyển khoản tiền cho chúng để mở.