Người đàn ông trẻ tuổi bị đâm gục giữa đường khi đang chở vợ con đi dạo

TPO - Khi đang chở vợ con đi dạo trên đường, một người đàn ông trẻ tuổi bị đồng nghiệp dùng dao đâm chết. Trước đó giữa nạn nhân và nghi phạm có xảy ra mâu thuẫn.

Tối 15/11, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã bắt giữ nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Vụ án mạng xảy ra khoảng 19h trên đường D1 giao nhau với N4 (khu dân cư An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.D (28 tuổi, quê ở An Giang).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh D. điều khiển xe máy chở vợ con đi dạo. Khi gia đình vào cửa hàng tạp hóa, anh D. bất ngờ bị nam thanh niên đi tới dùng dao đâm vào vùng ngực trái khiến anh gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa anh D. đi bệnh viện cấp cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường về phòng trọ gần đó. Nhận tin báo của người dân, Công an TP. Thuận An khẩn trương đến phong tỏa hiện trường, đưa nghi phạm về trụ sở lấy lời khai.

Nguồn tin cho hay, giữa nghi phạm và nạn nhân là đồng nghiệp, làm chung công ty. Trước khi xảy ra vụ việc, hai người này có mâu thuẫn. Danh tính nghi phạm chưa được cơ quan công an công bố.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.