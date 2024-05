Bắt ‘ông trùm’ đường dây ma túy liên tỉnh

TPO - Mới ra tù, Ngân Văn Pịt đã cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Quá trình hoạt động phạm tội, đối tượng luôn thủ sẵn dao trong người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi biên giới.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn, bắt giữ đối tượng Ngân Văn Pịt (SN 1992, trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An), thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp, 2 dao nhọn cùng một số tang vật liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn do Ngân Văn Pịt cầm đầu.

Đây là đối tượng nghiện ma túy nặng, vừa chấp hành xong bản án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình hoạt động phạm tội, Pịt luôn thủ sẵn dao trong người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi biên giới.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 2/5, tại khu vực bản Chiềng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Công an huyện Quỳ Châu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Ngân Văn Pịt về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp; 1 xe mô tô; 1 điện thoại di động, 2 dao găm.

Đấu tranh mở rộng, cùng ngày, khám xét tại chỗ ở của Ngân Văn Pịt, Công an thu giữ thêm 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.