Lập 'kho' ma túy tại nhà, chia nhỏ để bán

TPO - Lợi và Hùng mua bán, vận chuyển ma tuý từ khu vực biên giới huyện Quế Phong, (Nghệ An) sau đó tàng trữ tại nhà, chia nhỏ để bán cho nhiều người nghiện trên địa bàn và các vùng phụ cận.

Ngày 18/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Ông Quốc Lợi (SN 1972) và Lộc Văn Hùng (SN 1980), cùng trú huyện Quỳ Châu, Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ông Quốc Lợi là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; móc nối với Lộc Văn Hùng hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý từ khu vực biên giới huyện Quế Phong, sau đó tàng trữ tại nhà Hùng, chia nhỏ để bán cho nhiều người nghiện trên địa bàn huyện Quỳ Châu và các vùng phụ cận.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 2 giờ sáng 10/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 2.100 viên ma túy tổng hợp; 10,43 gam hêrôin; 0,55 gam ma túy đá; 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai báo quanh co, chối tội. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lợi và Hùng cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ông Quốc Lợi từng có 5 tiền án về các tội danh liên quan đến ma túy. Còn Lộc Văn Hùng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.