Ra nước ngoài mua hàng nghìn viên ma túy về bán lẻ

TPO - Sau khi ra nước ngoài mua ma túy, Phạm Văn Lý (trú huyện Yên Thành, Nghệ An) đưa về Nghệ An rồi chia nhỏ để phân phối cho các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/4, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lý (SN 1979) và Nguyễn Thanh Bính (SN 1977) cùng trú huyện Yên Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ nước ngoài về Nghệ An để tiêu thụ. Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là Phạm Văn Lý (SN 1979, trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Theo đó, Lý thường ra nước ngoài mua ma túy rồi đưa về Nghệ An chia nhỏ để phân phối cho các điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn tỉnh.

Sau thời gian theo dõi, ngày 6/4, Công an huyện Yên Thành đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Bình (SN 1977, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 320 viên ma túy tổng hợp.

Đấu tranh tại chỗ, Bính khai nhận đã mua số ma túy trên từ Phạm Văn Lý. Lực lượng công an lập tức tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Lý và phát hiện 2.873 viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong vườn nhà và xe ô tô của đối tượng. Quá trình bắt giữ 2 đối tượng, công an đã thu giữ 3.193 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.