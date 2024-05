Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về lời khai của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

TPO - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái, và một số bị can khác đã khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết, làm rõ bản chất vụ án, một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại.

Chiều 4/5, tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, trao đổi với phóng viên, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An.

Ông Xô cho biết, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can. Trong đó bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", thủ tục tố tụng được tiến hành vào ngày 1/5.

Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970, quê ở Bắc Giang; ông là tiến sĩ kinh tế và trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin - thể dục thể thao, sau đó là cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang. Sau đó, ông Dương Văn Thái lần lượt kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch, chủ tịch UBND TP Bắc Giang; phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Tháng 10/2020, ông Thái được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang trước khi được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Từ tháng 7/2021, ông làm đại biểu Quốc hội khóa XV và là trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho đến khi Quốc hội bãi nhiệm đầu tháng 5/2024.

Vụ án này, tài liệu điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên doanh, tham gia trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh, thành, với tổng giá trị trên 23 nghìn tỷ đồng.

"Đặc biệt, trong năm 2022, 2023, phát triển rất nóng, trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá 18 nghìn tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau COVID-19", ông Xô thông tin.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, đến nay các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà, Dương Văn Thái, và một số bị can khác đã khai báo với thái độ thành khẩn, khá chi tiết, làm rõ bản chất vụ án, một số đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại.

"Qua vụ án này, cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi những ai mắc sai phạm phải trung thực báo cáo với tổ chức, hoặc tự thú để được hưởng khoan hồng", ông Xô cho hay.

"Khi lãnh đạo ban chuyên án báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo, Tổng Bí thư đã có lời khen ngợi với lực lượng công an đã quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; yêu cầu Bộ Công an tiếp tục, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", ông Xô chia sẻ.