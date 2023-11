Bản tin Hình sự: Diễn biến mới vụ em gái và con nghệ sĩ Vũ Linh tranh chấp thừa kế

TPO - TIN NÓNG ngày 15/11: Người phụ nữ ở Hà Nội bị bắn vì tranh chấp nơi đỗ xe ô tô; Triệu tập đại diện hàng chục cơ quan, tổ chức tới phiên xét xử cựu giám đốc bệnh viện tham ô hơn 100 tỷ đồng; Trùm giang hồ Cường ‘quắt’ là ai trong vụ ông Lưu Bình Nhưỡng bị bắt?; Diễn biến mới vụ em gái và con nghệ sĩ Vũ Linh tranh chấp thừa kế ...

TAND quận Phú Nhuận (TPHCM) đã tiến hành thẩm định tại chỗ hiện trạng 2 thửa đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1998 do UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) cấp cho nghệ sĩ Vũ Linh . Sau đó, nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (nghệ sĩ Hồng Nhung, em gái ruột của nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (Hồng Loan, con gái nghệ sĩ Vũ Linh) cùng luật sư cũng tới để tham gia buổi xem xét, thẩm định. Theo hồ sơ vụ án, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, bà Nhung khởi kiện, tranh chấp thừa kế với bà Võ Thị Hồng Loan.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố Đặng Văn Bình (SN 1996) và Trương Quốc Phong (SN 1995) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo điều tra, nhóm Bình xảy ra mâu thuẫn với nhóm của người phụ nữ tên L về việc tranh chấp vị trí đỗ xe tải và bốc dỡ hàng. Lúc này, Bình gọi Phong (có 4 tiền án về tội cướp tài sản và vừa ra tù tháng 5/2023) đến hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Phong sử dụng 1 khẩu súng ngắn bắn gây thương tích cho chị L. Sau khi gây án, Phong đã bỏ trốn.

Ông Phạm Hữu Dũng - Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (Agribank) chi nhánh Cửa Lò đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ cướp xảy ra trước đó vào chiều 14/11. Thời điểm này cán bộ, giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ tại trung tâm chi nhánh đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì có một đối tượng nam đóng vai khách hàng đi vào trong. Khi đi vào trụ sở, người này mặc áo phao màu đỏ, đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Đối tượng này đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao kề vào cổ khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên các nam nhân viên trong quầy tri hô bắt cướp nên đối tượng nhảy qua bàn bỏ chạy.

TAND TPHCM đã quyết định đưa vụ cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức tham ô trên 103 tỷ đồng ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 29/11 đến 1/12. TAND TPHCM xác định Bệnh viện TP. Thủ Đức là bị hại duy nhất trong vụ án và đã triệu tập đại diện đơn vị này tham gia phiên tòa. Tòa án triệu tập UBND TP. Thủ Đức, Sở Y tế TPHCM, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam và 36 công ty cùng các cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách Người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

TAND TPHCM đã tuyên phạt ông Liêu Văn Đực (SN 1957) 10 năm tù về tội "Giết người”. Theo cáo trạng, ông Đực xảy ra mâu thuẫn về việc mua vé số với người bán vé số nên hai công an viên là Nguyễn Ngọc Định và Nguyễn Tuấn Định phối hợp cùng ông Nguyễn Trường Sinh (tổ trưởng Tổ dân phố) đến phòng trọ của Đực để xác minh và mời Đực về trụ sở công an xã để làm việc. Ông Đực không những không chấp hành mà còn dùng dao chém cảnh sát khu vực Nguyễn Ngọc Định. Khi chém đến nhát thứ 3, ông Đực bị người dân ở gần tước dao, khống chế và đưa về trụ sở công an.

Liên quan đến vụ 4 du khách Hàn Quốc tử vong khi tham gia tour du lịch trải nghiệm ở Khu du lịch Làng Cù Lần, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Ngô Thanh Nghĩa (56 tuổi, Phó giám đốc); Võ Tân Bình (35 tuổi) và Võ Lê Thái (30 tuổi) đều là nhân viên của khu du lịch Làng Cù Lần về tội danh “Vô ý làm chết người”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986), biệt danh Cường “quắt”, ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963 trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo cơ quan điều tra, Cường “quắt” được xác định là đối tượng giang hồ cộm cán, đứng đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tại huyện Thái Thuỵ theo hình thức xã hội đen. Tuy nhiên, vào năm 2022, 4 bị can Long, Công, An, Thành đều không có mặt tại địa phương.