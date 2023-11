Lĩnh 10 năm tù vì mang dao tấn công cảnh sát

TPO - Sau khi đánh người bán vé số, bị cảnh sát khu vực mời về trụ sở công an làm việc, ông Đực không chấp hành mà dùng dao chém luôn cảnh sát.

Hôm nay (15/11), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Liêu Văn Đực (SN 1957, ngụ tại huyện Bình Chánh) 10 năm tù về tội "Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 10h25 phút ngày 21/8/2022, ông Lê Văn Hà đến phòng trọ ở ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM mời ông Văn Đực mua vé số nhưng Đực không mua. Sau đó giữa ông Đực và ông Hà xảy ra cự cãi.

Khi ông Hà đi ra ngoài cổng khu trọ thì ông Đực đuổi theo đánh ông Hà. Mọi người xung quanh can ngăn, kéo ông Đực vào phòng trọ, còn ông Hà đi đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh trình báo sự việc.

Công an xã Vĩnh Lộc A cử hai công an viên là Nguyễn Ngọc Định (cảnh sát khu vực) và Nguyễn Tuấn Định phối hợp cùng ông Nguyễn Trường Sinh (tổ trưởng Tổ dân phố) đến phòng trọ của Đực để xác minh và mời Đực về trụ sở công an xã để làm việc.

Ông Đực không những không chấp hành mà còn dùng dao chém cảnh sát khu vực Nguyễn Ngọc Định. Khi chém đến nhát thứ 3, ông Đực bị người dân ở gần tước dao, khống chế và đưa về trụ sở công an.