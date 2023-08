Dùng dao chém công an bị thương, hai vợ chồng lĩnh án 18 tháng tù

TPO - Ngày 1/8, tại Nhà văn hóa xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, TAND Cao Lộc tổ chức xét xử lưu động đối với Hoàng Thị Lỏi (SN 1969) và Chu Văn Lo (SN 1969), trú tại thôn Nà Tèn, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, do bức xúc và không đồng ý với tiền đền bù, giải phóng mặt bằng tại Dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 28 Cao Lộc- Ba Sơn, nên sáng 18/4/2023, Hoàng Thị Lỏi đã có hành vi chống đối, dùng dao quắm, và can xăng hăm dọa, cản trở việc thi công.

Cùng tham gia gây án có đối tượng Chu Văn Lo (chồng của Lỏi), đóng vai trò giúp sức. Thấy hành vi quá khích của hai đối tượng trên, hai công an xã Hải Yến can thiệp, liền bị Hoàng Thị Lỏi dùng dao nhọn đâm vào người; khiến các chiến sỹ công an bị thương, phải đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau đó, Công an huyện Cao Lộc đã tổ chức bắt giữ bà Hoàng Thị Lỏi cùng các đối tượng liên quan để điều tra.

Tại phiên tòa, hai bị cáo kể trên đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai trái của mình. Các bị cáo đều là người dân tộc thiểu số, trình độ nhận thức còn hạn chế nên đã vi phạm pháp luật. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Lỏi 12 tháng tù giam, Chu Văn Lo 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.



Việc xét xử lưu động này ngoài việc xử lý nghiêm minh đối với bị cáo vi phạm còn có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục đối với bà con nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.