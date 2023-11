Bản tin Hình sự: Người đàn ông mất mạng vì tát cô gái trong quán thịt chó

TPO - TIN NÓNG ngày 14/11: Toà tuyên y án sơ thẩm, hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện; Thượng úy công an bị trọng thương khi vây bắt đối tượng ma túy; Bắt nghi phạm chém chết người yêu cũ của bạn gái; Người đàn ông mất mạng vì tát cô gái trong quán thịt chó...

TAND Nghệ An vừa tuyên phạt Lô Thanh Hải (29 tuổi) tù chung thân, Phạm Tùng Khánh (33 tuổi) mức án 20 năm tù về tội Giết người. Theo cáo trạng, bực tức vì bị anh L.M.H túm tóc tát tại quán thịt chó, Phạm Thục Khanh (30 tuổi, em gái Khánh và là dì của Hải) kể chuyện cho Khánh và Hải. Vì thế, Hải cầm dao chém một nhát vào tay anh H khiến anh này bỏ chạy, thấy vậy Khánh dùng dao chém anh H nhưng nạn nhân tránh được. Hải chạy tới, chém liên tiếp vào người anh H khiến anh này tử vong sau đó.

Nữ sinh Lô Thị A.D (SN 2007, học sinh lớp 11) cầm sạc điện thoại cắm vào ổ điện để sạc điện thoại. Lúc đang cắm không may điện giật đã khiến nữ sinh D. tử vong. Theo Chủ tịch xã Lạng Khê (Con Cuông, Nghệ An), thời điểm xảy ra sự việc, tay nữ sinh bị ướt và ở cổ tay có đeo vòng bạc. Một số thông tin kể lại nghi ngờ chiếc vòng bạc ở cổ tay của nữ sinh lọt vào ổ điện dẫn đến điện giật tử vong. Cũng có thể tay nữ sinh ướt dẫn đến việc điện rò và giật tử vong.

TAND TPHCM đã xét xử vụ “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, giữa nguyên đơn là bà Đặng Thị Thùy Trang (36 tuổi) và bị đơn Nguyễn Thúc Thùy Tiên (25 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021). Theo đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND quận Gò Vấp đã tuyên. Về yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, HĐXX phúc thẩm nhận định không có căn cứ xem xét, nên không chấp nhận kháng cáo của bà Trang.

Công an Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Hùng (50 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Huar (huyện Buôn Đôn), để điều tra hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, ông Hùng đã lạm quyền khi giao đất cho nhiều đối tượng không đúng quy định, trong đó có người nhà của mình, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,3 tỷ đồng.

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang tạm giữ Trần Trọng Gia Bảo (26 tuổi) để làm rõ hành vi gây thương tích cho Thượng úy Trần Trung Hiếu (31 tuổi) Công an viên thường trực xã Xuân Hồng. Trước đó, phát hiện Bảo có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên Thượng úy Hiếu áp sát, bắt quả tang. Phát hiện công an, Bảo bỏ chạy đến quán tạp hóa gần đó, lấy chiếc kéo, lao vào đâm nhiều nhát khiến thượng úy Hiếu trọng thương.

Công an Cà Mau đã bắt khẩn cấp Võ Hoàng Nhớ (18 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, C.T.T (21 tuổi) và người yêu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Thời gian sau, người yêu cũ của T quen biết và yêu Nhớ. Sau đó, T phát hiện 2 người vào nhà nghỉ nên nhắn tin “cà khịa” Nhớ nên Nhớ và T hẹn đánh nhau. Nhớ mang theo dao, chạy xe máy vào khu vực tượng đài Phan Ngọc Hiển rồi T cũng chạy xe máy theo hướng của Nhớ. Tiếp đó, mọi người nghe tiếng la thất thanh bên trong tượng đài nên chạy vào xem thì thấy T nằm dưới đất, mặt có vết thương rồi tử vong sau đó.

VKSND Nghệ An đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Lê Thị Hiền (32 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Hiền đã rủ anh V.M.T và anh N.Đ.T góp vốn làm dịch vụ “chứng minh tài chính”. Tin tưởng, hai người đàn ông này đã nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 12 tỷ đồng để góp vốn làm ăn. Toàn bộ số tiền hai nạn nhân góp vốn, Hiền mang đi đánh bạc online.

Công an Sơn La vừa ra quyết định khởi tố bị can Trương Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Sơn La cùng đồng phạm do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.