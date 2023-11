Bản tin Hình sự: Chân dung nữ DJ nóng bỏng cầm đầu đường dây sản xuất ma túy

TPO - TIN NÓNG ngày 22/11: Cha con Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị truy tố vì lừa đảo hơn 8.000 tỷ đồng; Lời khai của nghi phạm phóng hỏa đốt nhà làm 3 người chết ở TPHCM; Chân dung nữ DJ nóng bỏng cầm đầu đường dây 'nước vui' cho học sinh...

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sản xuất ma túy “nước vui” do nữ DJ tên Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, TP HCM) cầm đầu, thu giữ hơn 200kg ma túy tổng hợp. Theo điều tra, các đối tượng mua túy và các phụ gia từ nước ngoài về đóng trong những những gói cà phê, trà thảo mộc, bao bì hấp dẫn, bắt mắt, mỗi gói có trọng lượng 15g. Thị phần mà các đối tượng hướng tới là giới trẻ, học sinh, sinh viên, muốn tìm tòi, khám phá sự mới lạ. Chỉ trong vòng nửa năm, đường dây này đã sản xuất khoảng 750kg ma túy "nước vui".

Công an Nghệ An đang lấy lời khai đối với Nguyễn Thành Nam (SN 1997, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, do cần tiền để đầu tư sàn giao dịch BO nên Nam lợi dụng việc mình từng làm lớp trưởng cấp 3 với anh Trần Thanh T, nên mỗi khi gặp T, Nam giả danh mình là chuyên viên và Phó Trưởng ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn. Khi thấy T đã tin mình, Nam liền ngõ ý vay tiền của anh T để chạy lên chức cho bản thân. Nam còn lừa vay tiền của T để chạy chức vụ cho một số cán bộ để sau này được tạo điều kiện trong công việc. Với những chiêu trò trên, Nam đã lừa đảo chiếm đoạt của anh T hơn 9,4 tỷ đồng.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trần Thế Đại (20 tuổi, TPHCM). Đại là đối tượng có liên quan trong vụ án Nguyễn Minh Thế (28 tuổi, Kiên Giang), mạo danh Công ty ACV để lừa đảo đầu tư dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai), chiếm đoạt tài sản mà trước đó đã bị khởi tố, bắt giam.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh), Đỗ Hoàng Việt (SN 1994, con trai ông Dũng) và 13 đồng phạm khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, do doanh nghiệp nợ nần, ông Dũng cùng con trai và nhóm thuộc cấp mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, số tiền huy động được đã bị ông Dũng chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa triệt phá ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gọi điện thoại bán thuốc đông y và tham gia các chương trình thăm khám sức khỏe miễn phí do Nguyễn Văn Tâm (SN 1999) cầm đầu. Theo điều tra, Tâm thống nhất với nhóm nhân viên rằng nếu lừa đảo được khách dưới 100 triệu đồng sẽ chia cho nhân viên 20% số tiền lừa đảo được; trên 100 triệu đồng, thì nhân viên được 30% số tiền lừa đảo. Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tâm cầm đầu đã lừa đảo 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an quận 8 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo điều tra, vì bị tình cũ là chị L.T.M.D (32 tuổi) cự tuyệt nối lại tình xưa nên Nhu mua can xăng đến nhà chị D rồi xông vào tấn công khiến nạn nhân gục xuống nhà. Sau đó, Nhu đổ xăng, châm lửa với ý định tự sát nhưng do khói quá lớn nên bỏ chạy ra ngoài, tẩu thoát. Hậu quả, chị D và hai cháu bé (2 và 3 tuổi) là con và cháu của chị đã tử vong.

Công an huyện Chư Prông (Gia Lai) đang tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép pháo hoa nổ với số lượng lớn. Theo điều tra, khi các đối tượng đang đang giao dịch ở huyện Chư Prông thì bị phát hiện và thu giữ thu giữ 461kg pháo. Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 128kg pháo ở nhà các đối tượng. Toàn bộ số pháo này được mua từ Campuchia mang về Việt Nam.