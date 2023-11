Giả danh cán bộ tỉnh đoàn để lừa hơn 9 tỷ đồng của bạn học cũ

TPO - Nam giả danh mình là cán bộ tỉnh đoàn rồi lừa vay tiền của bạn học. Chỉ trong ít tháng, Nam đã lừa chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng.

Ngày 22/11, tin từ Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1997, trú xã Tùng Ảnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai ngày trước, Nguyễn Thành Nam đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Theo đó, từ tháng 1/2023 đến nay, do cần tiền để đầu tư sàn giao dịch BO nên Nam đã lừa của một người bạn lấy hơn 9,4 tỷ đồng.

Cụ thể, Nam lợi dụng việc mình từng làm lớp trưởng cấp 3 với anh Trần Thanh T., nên mỗi khi gặp T., Nam giả danh mình là chuyên viên và Phó Trưởng ban tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn.

Khi thấy T. đã tin mình, Nam liền ngõ ý vay tiền của anh T. để chạy lên chức cho bản thân. Nam còn lừa vay tiền của T. để chạy chức vụ cho một số cán bộ để sau này được tạo điều kiện trong công việc.

Với những chiêu trò trên, Nguyễn Thành Nam đã lừa đảo chiếm đoạt của anh T. số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.