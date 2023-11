Bắt giam chủ hụi Loan Chi lừa đảo gần 20 tỷ đồng

TPO - Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Loan Chi (32 tuổi, quê Bình Thuận) do chiếm đoạt tiền tỷ của hàng chục con hụi ở Phan Thiết.