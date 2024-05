Tang thương bao trùm cả gia đình nạn nhân vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai

Anh Trần Văn C. là 1 trong 6 nạn nhân tử vong trong vụ nổ lò hơi tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh (thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) hôm 1/5.

Ngồi thất thần nhìn lên di ảnh của chồng, chị Hướng Thị Đào (vợ anh C.) kể lại, hôm đó, sáng 1/5, anh C. đi làm được hơn 30 phút là xảy ra vụ nổ. “Thời điểm đó, tôi đang ở nhà trọ, cách hiện trường vụ nổ hơn 150m và chuẩn bị nấu cơm để chờ chồng tan ca về ăn, thì nghe tiếng nổ lớn”.

Theo lời kể của chị Đào, chị cũng làm nghề gỗ cho một công ty khác ở gần đó và đang trong thời gian nghỉ lễ. Vụ nổ phát ra tiếng lớn, liền sau đó đá rơi từ trên cao xuống mái tôn nhà trọ. Lúc đó, chị vẫn không nghĩ sẽ nổ tại Công ty Bình Minh, vì trước đó, cũng hay nghe nổ bánh xe ngoài đường.

“Khi biết nổ tại Công ty Bình Minh làm chết nhiều người. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho chồng thì điện thoại thuê bao, không liên lạc được. Lúc này, tôi nghi ngờ chồng bị nạn rồi, vì trước đây khi có vụ gì là chồng hay gọi điện về báo cho hay, nhưng hôm đó anh ấy không gọi về...”, chị Đào kể trong đau đớn.

Cũng theo lời chị Đào, một lúc sau, chị chạy xe máy qua Công ty Bình Minh để xem thì thấy hiện trường tan hoang, nhiều người chết và bị thương. Khi đến nhận dạng, chị cũng không nhận ra thi thể chồng mình, vì không còn nguyên vẹn.

“Hồi anh C. còn sống, hai vợ chồng động viên nhau cố gắng làm kiếm tiền về quê xây dựng một căn nhà kiên cố để ở, rồi kiếm việc làm thêm ở quê trang trải cuộc sống. Nếu được nghỉ lễ về quê thì anh ấy không phải chết đột ngột như vậy”, kể đến đây khóe mắt chị Đào ngấn lệ và không nói thêm được nữa.

Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi, ông Trần Văn Miên (66 tuổi, cha ruột anh C.) buồn bã nói thêm: “Theo lẽ, mấy ngày nghỉ lễ này, hai vợ chồng nó về nhà chơi, nhưng cố gắng ở lại làm một ngày được tính bằng hai ngày công thường. Nào ngờ chuyện lại xảy ra như vậy…”.

Theo chia sẻ của gia đình, anh C. và Hướng Thị Đào cưới nhau được khoảng 7 năm nay, nhưng chưa có con. Thỉnh thoảng, công ty cho nghỉ thì vợ chồng anh C. về nhà ông Miên ở 5-10 ngày, rồi lại khăn gói lên công ty làm tiếp.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Bình cho biết, sau khi nhận được thông tin trên địa bàn có nạn nhân trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, chính quyền địa phương đã cử đoàn cán bộ xuống thăm viếng, vận động mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình lo mai táng cho anh C.

“Hoàn cảnh của anh C. khá khó khăn, hai vợ chồng không có nhà riêng, không có đất sản xuất phải đi làm thuê, làm mướn ở xa. Tôi mong muốn, quý mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất người thân, vươn lên trong cuộc sống”, vị lãnh đạo xã thông tin.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu cũng phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống thăm viếng, động viên gia đình. Đồng thời, hỗ trợ bước đầu cho gia đình anh C., mong muốn gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/5, đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh thuộc ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến 6 người chết và 5 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Vĩnh Cửu nhanh chóng triển khai lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu và phong tỏa hiện trường. Hiện, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.