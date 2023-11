Vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam rồi ‘phát tán’ bằng ứng dụng giao hàng

TPO - Dùng xe tải vận chuyển ma túy thuê từ Campuchia về Việt Nam, Cường đem về cất giấu tại nhà ở tỉnh Long An rồi sử dụng ứng dụng giao hàng để giao cho khách tại TPHCM.

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú (TPHCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Cường (26 tuổi, quê Long An), Bùi Thúy Vy (30 tuổi), Nguyễn Đình Trúc Phương (39 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú), Lê Thanh Tâm (22 tuổi, quê Bình Phước) và Phạm Văn Học (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về tội “Tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy”.

Tháng 10/2023, qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú phát hiện đường dây tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy do Cường cùng đồng bọn thực hiện.

Qua thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 18, 19/10, Công an quận Tân Phú bắt quả tang các đối tượng: Vy, Học và Phương về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình điều tra, công an xác định, năm 2021, Cường quen biết với một người tên T. chưa rõ lai lịch. Tháng 9/2023, T. liên hệ, đề nghị Cường nhận, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam để bán lại cho các đối tượng trong nước.

Mỗi kg ma túy bán được, Cường được hưởng lợi 5 triệu đồng. Cường đồng ý và mua một xe tải để thuận lợi cho việc vận chuyển, mua bán ma túy. Sau khi nhận ma túy, Cường đem cất giấu ở nhà tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ để giao ma túy cho khách khi có chỉ đạo của T..

Cơ quan công an cũng xác định Vy, Phương và Tâm đã có hành vi mua ma túy của Cường để bán lại kiếm lời. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 35kg ma túy các loại và nhiều vật dụng, tài liệu khác có liên quan.

Thời điểm khám xét khẩn cấp nơi ở của Vy, cơ quan công an còn phát hiện Nguyễn Quốc Việt (35 tuổi, quê Nghệ An, người yêu của Vy) đang ở tại đây và tàng trữ 1 khẩu súng dạng K54 và 8 viên đạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã ra lệnh giữ người và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Việt về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; đồng thời chuyển hồ sơ, vật chứng và đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.