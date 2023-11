Bản tin Hình sự: Điều động 22 cán bộ, chiến sĩ giải cứu tên trộm bị mắc kẹt giữa hai bức tường

TPO - TIN NÓNG ngày 29/11: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến, bị ghép ảnh thờ vì nợ quá hạn; Xét xử lại vụ cựu sỹ quan gây tai nạn khiến nữ sinh ở Ninh Thuận tử vong; Điều động 22 cán bộ, chiến sĩ giải cứu tên trộm bị mắc kẹt trong tường...

Trong đêm, nam thanh niên khoảng 30 tuổi chạy vào con hẻm trên đường Xóm Chiếu, quận 4 (TP HCM) xin người dân vào nhà để trốn bảo vệ dân phố truy đuổi vì ăn trộm. Các hộ dân đều không đồng ý. Nam thanh niên này chạy vào trong căn nhà 4 tầng và leo lên nóc nhà lẩn trốn. Trong lúc leo trèo, nam thanh niên trượt chân và rơi vào khoảng hở giữa 2 bức tường nhà dân kẹt cứng bên dưới la hét cầu cứu. Sau đó, Công an TP HCM đã điều động 4 phương tiện và 22 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai công tác giải cứu đối tượng. Sau khi được đội cứu hộ sơ cứu, chuyển vào bệnh viện kiểm tra, đối tượng đã được bàn giao cho Công an quận 4.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo vay tiền trực tuyến, gán nợ, bị ghép ảnh thờ vì nợ quá hạn sau khi nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân của tội phạm.

Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đình Kỳ (41 tuổi, Thanh Hóa) và bà Phan Hoàng Bích Tiên (31 tuổi, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, bà Tiên điều khiển xe ô tô tông vào xe ô tô do ông Kỳ đang dừng phía trước. Ngay lập tức, ông Kỳ quay đầu xe đâm thẳng vào xe do bà Tiên cầm lái.

Công an Lai Châu vừa phát hiện một công ty tàng trữ trái phép gần một tạ thuốc nổ nhũ tương (mìn) và 170 chiếc kíp nổ điện vi sai, 350 mét dây nổ dưới gầm phản ngủ của công nhân Công ty TNHH Hoàng Hạnh Phương tại công trình thi công dự án tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc (thuộc địa phận xã Bản Hon, huyện Tam Đường).

Liên quan đến vụ ông Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu Trợ lý tài chính Trung đoàn không quân 937) tông tử vong nữ sinh lớp 12 tử vong, Toà án Quân sự khu vực 2 đưa ra xét xử lại ông Minh về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Cùng vụ án, bà Huỳnh Thị Kim Hằng (vợ ông Minh) và ông Phạm Văn Võ (chồng dì ruột của ông Minh) bị xét xử về tội "Khai báo gian dối".

Công an tỉnh Tiền Giang vừa truy nã đặc biệt đối với Lê Quốc Anh (SN 1991) về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Do đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Quốc Anh đến Cơ quan Công an, Viện KSND, UBND nơi gần nhất hoặc thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 0693 599 441.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã khởi tố Đào Văn Tuấn (SN 1970) và Hồ Đình Tùng (SN 1979) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, mặc dù các tài sản trong công ty đã thế chấp ngân hàng nhưng Tuấn và Tùng lợi dụng mình là chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc công ty nên vẫn ký kết hợp đồng để bán tài sản nhằm chiếm đoạt tiền.

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Trong đó, Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và vợ là Nguyễn Trần Ngọc Diễm cùng hầu toà về tội “Tham ô tài sản” và “Rửa tiền”.