Vụ thảm án ở Cà Mau: Nạn nhân đang mang thai tháng thứ 8

Ngày 5/12, liên quan vụ thảm án khiến 3 người tử vong ở ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước), theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã có biên bản làm việc với gia đình nạn nhân. Theo đó, chị P.L.K. - nạn nhân trong vụ án - đang mang thai đơn ở tháng thứ 8, không phải song thai như thông tin ban đầu.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Bửu (Trưởng ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú) cho biết thêm, vợ chồng ông P.V.S. (69 tuổi), bà T.T.G. (68 tuổi) - nạn nhân trong vụ án - là người hiền lành, sống hoà đồng với hàng xóm. Trước đây, ông S. từng làm Tổ trưởng tổ tự quản của ấp nhưng đã nghỉ công tác khoảng 2-3 năm nay do tuổi cao.

Là một trong những nhân chứng đầu tiên của vụ việc, ông H. (hàng xóm nhà ông S.) kể lại, khoảng 13h ngày 4/12, ông nhận được điện thoại từ người con gái thứ 3 của ông S. nhờ đến nhà cha ruột kiểm tra vì gần tuần nay chị không liên lạc được.

Khi đến nơi, ông H. thấy con gái út của ông S. cùng một số người đứng trước cửa gọi nhưng không ai trả lời. Lúc này mùi hôi bốc lên dữ dội. Sau khoảng 15 phút không nghe tiếng ông S. trả lời, mọi người quyết định phá chốt cửa xông vào.

“Bước vào trong, tôi phát hiện ông S. đã chết, nằm trong phòng, máu đen chảy lan ra cửa phòng. Thấy vậy, mọi người xung quanh mới báo cho công an ấp, không làm xáo trộn hiện trường”, ông H. nói.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, một cán bộ ấp Nhàn Dân A (xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, khi xem tin tức trên báo chí, rất bất ngờ khi nghi phạm gây thảm án là Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Theo vị cán bộ này, gia đình Khoa đã chuyển sang xã An Trạch (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) vài năm trước. Khoảng 7-8 năm trước, sau khi nghỉ học, Khoa tham gia làm dân quân tự vệ ở địa phương. Sau dịch bệnh COVID-19, gần 2 năm qua Khoa đi đâu không rõ, cũng ít về nhà, chỉ liên lạc với gia đình qua điện thoại.

Một lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau cho biết, ngành chức năng địa phương đã thành lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ và động viên người thân của các nạn nhân trong vụ thảm án tại ấp Láng Cùng sớm vượt qua đau thương ổn định cuộc sống.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 13h30 ngày 4/12, chị P.T.V. (con gái út ông P.V.S.) từ thành phố Cà Mau về nhà tại ấp Láng Cùng, phát hiện cha, mẹ cùng chị ruột tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra, tiến hành truy bắt đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng và bắt giữ Bùi Vũ Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc ấp Cây Trâm (xã Định Bình, thành phố Cà Mau). Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận do mâu thuẫn nên ra tay giết vợ là chị P.L.K. và cha mẹ vợ, sau đó lấy đi nhiều tiền mặt để tiêu xài cá nhân.