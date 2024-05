Từ vụ người đàn ông rơi lầu, phát hiện thêm ba người trong gia đình thương vong

TPO - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong, 2 người bị thương trong khu đô thị Sala ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Ngày 13/5, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ vụ 2 người tử vong, 2 người nguy kịch được phát hiện trong khu đô thị Sala (phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức).

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục trong khu đô thị Sala nghe tiếng động mạnh ở khu vực trước tòa nhà Sarina 1.

Một số người đến kiểm tra và phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi rơi lầu nên trình báo cho nhân viên bảo vệ và cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Kiểm tra căn hộ của người đàn ông ở tầng 4, lực lượng chức năng phát hiện 3 người bị thương (1 phụ nữ, 1 cô gái và 1 trẻ em). Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng một người không qua khỏi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân là người trong cùng gia đình. Để phục công tác điều tra, các tuyến đường xung quanh được căng dây phong tỏa, cấm người không liên quan tiếp cận hiện trường.

Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.