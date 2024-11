Đối tượng người nước ngoài nhờ nữ phiên dịch lập ‘công ty ma’ để ở lại Việt Nam trái phép

TPO - Ngày 13/11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với hai người về các tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Một trong hai bị can là Nguyễn Thị Đ. (21 tuổi, quê Hưng Yên), bị khởi tố vì đã giúp đỡ Fu Dunmiao (61 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) ở lại Việt Nam trái phép. Fu Dunmiao đã nhập cảnh vào Việt Nam vào năm 2011 với mục đích khảo sát thị trường, nhưng sau đó đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc gia hạn visa và giấy phép lao động thông qua các thủ tục giả mạo. Theo cơ quan điều tra, vào năm 2015, Fu Dunmiao đã nhờ Đào Thị Giang (30 tuổi, quê Hải Dương) – phiên dịch viên của mình – cung cấp chứng minh thư để thuê dịch vụ thành lập công ty TNHH cơ điện Zhipu. Công ty này được lập ra với mục đích để Fu Dunmiao có thể sử dụng làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, thị thực và gia hạn tạm trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thành lập, Giang không thực sự điều hành công ty mà chỉ làm phiên dịch cho Fu Dunmiao với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Tất cả hoạt động của công ty, bao gồm việc sử dụng dấu công ty và quản lý hồ sơ, đều do Fu Dunmiao trực tiếp điều hành. Đến năm 2016, Giang không còn làm việc cho Fu Dunmiao nữa, nhưng ông này vẫn tiếp tục sử dụng các tài liệu và dấu công ty giả mạo. Fu Dunmiao đã thuê một số người làm phiên dịch viên để giả mạo chữ ký của Đào Thị Giang trong các tài liệu của công ty TNHH cơ điện Zhipu, sau này đổi tên thành Công ty TNHH G - Huge, nhằm hoàn thiện hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động và thị thực. Vào tháng 12/2023, khi giấy phép lao động của Fu Dunmiao gần hết hạn, ông này tiếp tục thuê Trần Thị N. làm hồ sơ gia hạn giấy tờ. N. đã gửi hồ sơ qua mạng xã hội Wechat cho Fu Dunmiao để ông này tự điền vào và đóng dấu, sau đó nhờ Nguyễn Thị Đ. giả mạo chữ ký của Giang trong các tài liệu. Sau khi hoàn tất, Fu Dunmiao đã sử dụng những giấy tờ này để được gia hạn tạm trú trái phép tại Việt Nam. Cơ quan an ninh điều tra đã vào cuộc và xác định hành vi vi phạm pháp luật trong việc thành lập công ty “ma” và mạo danh chữ ký nhằm tạo ra giấy tờ giả để giúp Fu Dunmiao ở lại Việt Nam lâu dài. Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng. Nguyễn Thị Đ. và Fu Dunmiao đều đã bị khởi tố và điều tra về các tội danh nghiêm trọng liên quan đến việc giúp đỡ người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép và làm giả tài liệu. Cơ quan chức năng yêu cầu nghiêm khắc xử lý vụ việc nhằm đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ các quy định về xuất nhập cảnh của Việt Nam. Minh Đức