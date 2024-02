Bắt giữ đôi nam nữ liên quan vụ án mạng trong đêm Valentine

TPO - Cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng sau va chạm giao thông làm một người tử vong xảy ra ở quận Bình Tân, TPHCM.

Ngày 15/2, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ án mạng làm một người tử vong xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 14/2, người dân sinh sống trên đường 26/3 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) thấy nam thanh niên điều khiển xe máy biển số TPHCM, chở theo cô gái xảy ra va quẹt với xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng do người đàn ông cầm lái.

Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, nam thanh niên dùng hung khí tấn công khiến người đàn ông tử vong. Gây án xong, đôi nam nữ nhanh chóng rời đi.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera. Ngay trong đêm, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm gây án.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.