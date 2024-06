Bắc Giang khởi tố 12 vụ án tham nhũng trong 6 tháng

TPO - Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan chức năng đã khởi tố 12 vụ án tham nhũng mới, với 35 bị can.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, trong công tác phòng chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra đã triển khai 71 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; 83 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 445 tổ chức, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 42 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 33 tỷ đồng đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng các biện pháp tài chính khác hơn 9 tỷ đồng; ban hành 187 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với 7 tổ chức, 286 cá nhân.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Qua tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết tố cáo, cơ quan chức năng chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang liên quan đến việc một số cán bộ công chức được giao nhiệm vụ trong việc sửa chữa và xây mới nhà văn hóa của 19 thôn trên địa bàn xã. Vụ việc xảy ra tại thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện, huyện Lục Nam liên quan đến việc giao đất không đúng thẩm quyền thời điểm năm 1994-1995 cho một số trường hợp.

Cơ quan điều tra các cấp tỉnh Bắc Giang đã thụ lý điều tra 26 vụ/67 bị can. Trong đó, án tồn chuyển sang 14 vụ/32 bị can, khởi tố mới 12 vụ/35 bị can, giảm 7 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Các vụ án chủ yếu hành vi tham ô tài sản; đưa, nhận, môi giới hối lộ; cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở cấp xã, xảy ra ở một số lĩnh vực liên quan như quản lý, khai thác khoáng sản, tài chính, bưu chính - viễn thông, xét thi đua, khen thưởng.

Viện KSND các cấp ở Bắc Giang xử lý 14vụ/39 bị can (cũ 8 vụ/ 27 bị can; mới 6 vụ/12 bị can); đã giải quyết xong 12 vụ/34 bị can; trong đó, truy tố chuyển tòa 17 vụ/32 bị can. Số án còn chưa xử lý 2 vụ/5 bị can.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Bắc Giang đã thụ lý sơ thẩm 16 vụ/41 bị cáo về tham nhũng (tòa án tỉnh thụ lý 4 vụ/ 17 bị cáo, tòa án huyện thụ lý 12 vụ/ 24 bị cáo), đã xét xử 13 vụ/ 32 bị cáo, còn lại 3 vụ/ 9 bị cáo.

Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được phát hiện trong các vụ án mới khởi tố hơn 1,7 tỷ đồng (cơ quan điều tra). Tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng cơ quan thi hành án phải thu hồi hơn 10 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 3 tỷ đồng.