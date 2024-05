Bản tin Hình sự: Nhân viên ngân hàng xâm nhập hàng loạt tài khoản tiết kiệm của khách

TPO - TIN NÓNG ngày 12/5: Hết tiền tiêu, ‘phượt thủ’ cướp giật túi xách của người đi đường; Chỉ huy trưởng quân sự xã tử vong trong tư thế treo cổ; Bắt đối tượng vờ mua ô tô rồi lái xe bỏ trốn...

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lò Minh Phương (33 tuổi, trú tại TP Sơn La) cựu nhân viên ngân hàng trên địa bàn về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, trong thời gian làm nhân viên ngân hàng, Phương sử dụng phương tiện điện tử thông qua mạng viễn thông để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của khách hàng để chiếm đoạt 60 triệu đồng. Mở rộng vụ án, bị can Phương đã sử dụng thủ đoạn này với nhiều khách hàng.

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố bị can Đào Văn Nhật Tùng (SN 1985) và Lê Văn Minh (SN 1984, cùng trú tại Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Khi tổ công tác Đội CSGT-TT Công an huyện Gia Lộc làm nhiệm vụ phát hiện một tàu vỏ bê tông không số hiệu, đang thực hiện việc hút, khai thác cát trái phép. Khi bị tổ công tác yêu cầu kiểm tra, Minh đã dùng ống xịt nước áp lực cao của tàu xịt nước xuống lòng sông, hướng về phía ca nô của tổ công tác, rồi tăng tốc bỏ chạy.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân ông Đ.X.T - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai tử vong trong tư thế treo cổ. Trước đó, người thân bàng hoàng phát hiện ông T. tử vong trong nhà ở làng Ia Tong, xã Ia Dêr. Đây là căn nhà của anh T. ăn ở, sinh hoạt hằng ngày. Hiện thi thể ông T. đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Chung (32 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) về tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi thấy 2 cháu gái điều khiển xe máy điện mang theo túi xách trên đường Nguyễn Tri Phương, Chung dùng băng keo đen dán biển số xe và đi theo, áp sát và giật túi xách có 2 điện thoại. Thông qua mạng xã hội, đối tượng bán 2 điện thoại nêu trên với giá 1 triệu đồng cho một người ở tỉnh Đồng Nai rồi lấy tiền tiêu xài.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huang BaoLei (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Trộm cắp tài sản". Theo điều tra, nghi can Huang BaoLei phát hiện bà N. (trú tỉnh Bình Dương) rút số tiền 1,5 tỷ đồng từ chi nhánh ngân hàng trong khu công nghiệp Vsip II thuộc địa bàn phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) rồi bỏ vào chiếc túi và lên xe ô tô ra về. Khi về đến nhà, bà N. đậu xe ô tô trước cửa nhà nhưng không khóa cửa xe. Lúc quay trở lại xe, người phụ nữ phát hiện túi tiền bị mất. Bên trong túi, ngoài 1,5 tỷ đồng còn có 1 nhẫn vàng và một số giấy tờ tùy thân.

Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ Nguyễn Minh Dũng (SN 1993, ngụ phường 1, TP Gò Công) để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, Dũng cho rằng ông Trần Văn T. (SN 1971) và ông Trần Văn X. (SN 1959, dượng rể của T., cùng ngụ phường 1, TP Gò Công) thường xuyên nói xấu mình. Trưa cùng ngày, Dũng cầm dao đứng trước nhà và chờ ông T. đi ngang qua. Vừa thấy ông T., Dũng cầm dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực nạn nhân. Gây án xong, Dũng tiếp tục tìm ông X. tấn công. Cả 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ông T. do vết thương nặng đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Do thiếu tiền tiêu xài nên Lường Văn Nam (32 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) đã tham gia các hội nhóm những người muốn làm liều, mua bán xe không giấy tờ... thì thấy có tài khoản Facebook đăng bán xe ô tô. Sau khi liên hệ, Nam hẹn chị T. (30 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) đến khu vực xã Đại Áng (huyện Thanh Trì) để giao dịch mua bán xe. Lúc này, Nam lên lái thử xe và bỏ chạy. Đối tượng này cũng chặn liên hệ của chị T. và tắt điện thoại khiến nạn nhân không liên lạc được. Quá trình di chuyển, Nam chèn ép những người đuổi theo mình và va chạm dẫn đến hư hỏng phương tiện và dừng xe ở khu vực Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội). Sau khi bỏ trốn, đối tượng này quay trở về tỉnh Thái Nguyên.