Bản tin Hình sự: Đối tượng vờ mua ô tô, xin lái thử rồi bỏ chạy

TPO - TIN NÓNG ngày 11/5: Cặp vợ chồng tổ chức cho 18 người đi Hàn Quốc du lịch nhằm trốn ở lại; Bé gái 8 tuổi bị một nữ giáo viên chặn đường đánh đập dẫn đến hoảng loạn; Người đàn ông có biểu hiện tâm thần dùng dao chém mẹ và cháu ruột...

Công an thị trấn Ít Ong, huyện Mường La (Sơn La) đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một người phụ nữ là giáo viên trường mầm non trên địa bàn, đánh đập dã man bé gái 8 tuổi dẫn đến tinh thần hoảng loạn. Sự việc được người dân quay video đăng tải lên mạng xã hội. Theo đoạn video bé gái đang chạy ngoài đường bất ngờ bị người phụ nữ giữ lại và đánh đập liên tục. Dù bé bị ngã và nằm trên nền đường, nhưng người phụ nữ kia vẫn không ngừng đánh đập trong tiếng la hét thất thanh và hoảng loạn của bé gái.

Sở VHTT&DL Hà Tĩnh đã có cuộc làm việc với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Ban huấn luyện và cầu thủ của đội bóng này liên quan đến 5 cầu thủ sử dụng ma tuý trong khách sạn gây xôn xao. Đại diện Sở VHTT&DL cũng cho rằng, để xảy ra sự việc đáng tiếc này có nhiều nguyên nhân. Tại buổi làm việc, phía ban huấn luyện đội bóng cũng nhận trách nhiệm vì không theo dõi sát sao việc sinh hoạt của các cầu thủ dẫn đến việc một số vận động viên vi phạm.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ người con có biểu hiện tâm thần dùng dao chém mẹ và cháu ruột ở huyện Hiệp Hòa. Vụ việc xảy ra tại gia đình anh H.G.P (SN 1978, trú thị trấn Thắng, Hiệp Hòa). Theo thông tin ban đầu, H.G.L (em ruột anh P.) là người có biểu hiện tâm thần đã dùng dao chém mẹ đẻ là bà H.T.T (SN 1948) và cháu H.G.V.Q là con trai anh P. (SN 2017). Bà T. và cháu Q. bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây án, L. đã đóng cửa, cố thủ trong nhà, không cho mọi người tiếp cận.

Tối 10/5, chị T. (SN 1994, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) gặp 1 đối tượng không quen biết, qua mạng xã hội bán xe ô tô Hyundai tại xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Quá trình lái thử, đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Một số người dân đuổi theo ô tô đến khu vực Đền Lừ (Hoàng Mai) và chặn xe lại. Tại hiện trường ô tô bị nổ lốp, hư hỏng phần đầu xe.

Ông N. (65 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) thấy một tài khoản Facebook giống của con gái đang làm việc tại nước Đức nhắn về với nội dung: "Đang làm dịch vụ nhận chuyển tiền quốc tế, cứ 10 triệu đồng khách cần gửi về sẽ nhận được 1 triệu đồng tiền phí. Hiện có 1 khách hàng muốn gửi 90 triệu đồng về cho gia đình, nên nhờ ông bà chuyển 90 triệu đồng vào tài khoản khách hàng kể trên rồi sau đó sẽ chuyển lại cho vợ chồng ông 9 triệu đồng". Nghĩ là con gái mình nên ông N. đã đến ngân hàng trên địa bàn để chuyển số tiền 90 triệu đồng. May mắn, nhân viên ngân hàng phối hợp với cơ quan công an ngăn chặn kịp thời.

Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng (SN 1992) và vợ là Trần Thị Hồng Nga (SN 1990, trú Vị Thủy, Hậu Giang), để điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Từ tháng 7 - 10/2023, vợ chồng Tùng lên mạng xã hội đăng quảng cáo nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc. Tổng số tiền hai đối tượng nhận của 18 người lao động trên 499 triệu đồng.

Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với P.V.N (trú huyện Kỳ Sơn) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Trước đó, khi bị kiểm tra nồng độ cồn, N. không chấp hành và có lời lẽ thách thức, xúc phạm lực lượng công an, quay clip sau đó đăng tải bài viết, video có nội dung sai sự thật lên mạng xã hội.