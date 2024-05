Cặp vợ chồng tổ chức cho 18 người đi Hàn Quốc du lịch nhằm trốn ở lại

TPO - Hai vợ chồng ở Hậu Giang tổ chức cho 18 người sang Hàn Quốc diện du lịch với mục đích bỏ trốn ở lại, nhưng khi sang tới sân bay nước bạn bị từ chối nhập cảnh và buộc quay về nước.

Ngày 11/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng (sinh năm 1992) và vợ là Trần Thị Hồng Nga (sinh năm 1990, ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), để điều tra về hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nga và Tùng, thu giữ nhiều hộ chiếu, tài liệu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7 - 10/2023, vợ chồng Tùng, Nga lên mạng xã hội đăng quảng cáo nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc. Người có nhu cầu phải trả cho vợ chồng này từ 70-100 triệu đồng mỗi trường hợp, đặt cọc trước từ 20-40 triệu đồng, sau khi nhập cảnh thành công sẽ chuyển đủ số tiền còn lại.

Tổng số tiền Tùng, Nga nhận của 18 người lao động trên 499 triệu đồng.

Sau đó, vợ chồng Tùng, Nga lập Công ty TNHH Visa Miền Tây (trự sở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), do Nga làm giám đốc, để nhận hồ sơ, tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động Hàn Quốc.

Ban đầu, Tùng, Nga đứng ra làm thủ tục xin cấp Visa theo diện E8-2 (thân nhân cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đứng ra bảo lãnh). Tuy nhiên, do 18 trường hợp trên không có quan hệ thân nhân với cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, không thuộc trường hợp được bảo lãnh cho nhập cảnh với mục đích lao động.

Tiếp đó, hai đối tượng quay sang tổ chức cho những lao động trên đi du lịch theo diện miễn thị thực, sau khi nhập cảnh Hàn Quốc sẽ trốn ở lại để lao động bất hợp pháp.

Tháng 1 - 2/2024, Tùng và Nga hướng dẫn, tổ chức cho 18 người chia làm 4 lần xuất cảnh sang Hàn Quốc, nhưng xuống sân bay tất cả đều bị từ chối nhập cảnh và trả về nước, do không phù hợp với tư cách lưu trú.