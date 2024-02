Bắt Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang

TPO - Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Phước Nhàn - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh này, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.