Bản tin Hình sự: Bắt nhóm đối tượng dọa 'chặt cụt tay' người đi đường để cướp xe máy

TPO - TIN NÓNG ngày 15/5: Vụ phân lô bán nền lừa đảo ở Phú Quốc: Bí thư, chủ tịch xã Cửa Dương đầu thú; 5 cô gái 'dự tiệc' ma túy cùng 5 cầu thủ bóng đá bị xử lý thế nào?; Lập hàng loạt tài khoản Facebook để lừa tiền từ thiện...

Ông Trần Văn Việt – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) vừa ra đầu thú, khai đã nhận số tiền 2 tỷ đồng, 2 cây tùng la hán trị giá 500 triệu đồng để làm ngơ cho nhóm đối tượng phân lô, bán nền trái phép... Bước đầu ông Việt khai, đã nhận của Đặng Hồng Lĩnh (Công ty LHD) để làm ngơ cho nhóm của Đặng Văn Lĩnh phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp, đất do Nhà nước quản lý, cả đất rừng phòng hộ, gây thiệt hại rất lớn tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Liên quan đến vụ 5 cầu thủ Câu lạc bộ (CLB) bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan điều tra xác định 5 cô gái cùng tham gia có hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị khởi tố gồm: Tiền vệ Đinh Thanh Trung (SN 1988), tiền vệ Nguyễn Trung Học (SN 1998); thủ môn Dương Quang Tuấn (SN 1996), trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng (SN 2002) và hậu vệ Nguyễn Văn Trường (SN 2003).

HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Lai Châu đã xét xử và tuyên án đối với 16 bị cáo trong vụ án "Đưa" và "Nhận hối lộ" tại Lai Châu. Trong đó, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Trước đó, trong quá trình thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, để che giấu vi phạm, các bị can cử người đại diện đưa cho Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu Nguyễn Thanh Trì 300 triệu đồng tại nhà riêng và đưa cho Đỗ Lương Bằng (thư ký đoàn thanh tra) 260 triệu đồng...

Cục Thuế tỉnh Bình Định bị trộm đột nhập và "cuỗm" tiền của cá nhân cất tại đây. Vụ việc xảy ra vào đêm 13/5. Qua trích xuất camera phát hiện 1 đối tượng nhưng do đeo khẩu trang nên chưa xác định được cụ thể. Vụ trộm không mất tài sản gì của cơ quan.

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Duẩn (SN 1992), trú bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình bị bắt giữ, Duẩn đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với thượng úy Lữ Xuân Hiếu, cán bộ Công an huyện Quỳ Châu. Mặc dù bị thương, mất nhiều máu song với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, thượng úy Hiếu và tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ tang vật gồm 200 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Công an tỉnh Đồng Tháp bàn giao Huỳnh Phương Thủy (20 tuổi, ngụ huyện Năm Căn, Cà Mau) cho Công an TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) để điều tra theo thẩm quyền, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủy thừa nhận, thời gian qua đã tạo nhiều tài khoản Facebook, sao chép các tin, bài viết kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng và đăng vào nhiều hội, nhóm có đông thành viên. Thủy dùng tài khoản ngân hàng do mình đứng tên để nhận tiền quyên góp. Sau khi nhận được tiền, Thủy đã rút ra tiêu xài cá nhân, thay vì ủng hộ theo mục đích kêu gọi từ thiện.

Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ nhóm đối tượng trú tại tỉnh Ninh Bình và Hòa Bình, gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn. Trước khi gây án, nhóm này mặc áo mưa, mang theo dao và chặn 2 thanh niên đi xe máy tại QL 1A qua địa phận huyện Thường Tín. Để đe dọa nạn nhân, các đối tượng chửi bới, cầm dao uy hiếp dọa chặt cụt tay, chân... để lấy chìa khóa xe. Do lo sợ, các nạn nhân phải làm theo yêu cầu của nhóm cướp.

Sáng 15/5, lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) đến trụ sở TAND Cấp cao tại Hà Nội, phục vụ công tác xét xử phúc thẩm. Tòa cấp phúc thẩm sẽ xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Nguyễn Thanh Long cùng 10 bị cáo khác, trong vụ án, ông nhận hối lộ 2,25 triệu USD, giai đoạn sơ thẩm đã nộp khắc phục toàn bộ.

Theo tờ PLO, CQĐT VKSND Tối Cao đã khởi tố, bắt giam hai cán bộ Công an xã từng công tác tại xã Bình Sơn (Long Thành, Đồng Nai). Theo đó, ông Bùi Vĩnh Hoan (34 tuổi, thượng úy, nguyên cán bộ Công an xã Bình Sơn) và ông Phan Đăng Quyết (33 tuổi, trung úy, cán bộ Công an xã Bình Sơn) bị khởi tố về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra một số hồ sơ vụ án mà Công an huyện Long Thành thụ lý nhiều năm, cơ quan chức năng phát hiện có một hồ sơ vụ án tại xã Bình Sơn (năm 2020) có dấu hiệu không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.