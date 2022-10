Bản tin Hình sự: Nguồn cơn nào khiến quý tử rút súng bắn cha ruột bị thương?

TPO - TIN NÓNG ngày 29/10: Triệu tập nhóm thanh niên dùng gậy sắt đánh 2 học sinh bị thương; Con trai nổ súng khiến cha ruột bị thương ở TPHCM; Khởi tố kẻ dùng búa đánh tử vong cháu bé 5 tuổi ở Quảng Nam; Danh tính nữ thiếu tá công an gây ra loạt va chạm giao thông...

Ô tô do T.T.L (SN 1984, thiếu tá đang công tác tại Công an huyện Đak Đoa) cầm lái, lưu thông trên đường Hùng Vương thì va chạm với xe máy do Trần Quốc Th (trú phường Trà Bá, TP. Pleiku) điều khiển, lưu thông cùng chiều. Sau đó, xe chị L tiếp tục lùi vào ô tô của chị Phan Ngọc Th (SN 1982, TP.Pleiku). Vụ va chạm giao thông này làm hư hỏng các phương tiện tham gia giao thông. Theo hình ảnh clip người dân quay lại vụ việc, nữ thiếu tá có dấu hiệu say xỉn, ói mửa cả ra người. Công an TP.Pleiku (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ va chạm giao thông. (Xem chi tiết)

Do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm thiếu niên dùng tuýp sắt, gậy ba trắc, vỏ chai thủy tinh đánh đập đánh đập 3 học sinh trong quán ăn trước khu vực Trường THPT. Hậu quả, 1 em học sinh bị gãy tay phải nhập viện điều trị, một em bị thương nhẹ. Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã triệu tập 7 đối tượng liên quan đến vụ việc lên làm việc. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục xét xử vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Hội đồng xét xử (HĐXX) thực hiện xét hỏi 2 bị cáo chủ mưu là Đào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh). Trong đó, bị cáo Viễn cho rằng số lợi nhuận nhận bình quân chỉ 1.500 đồng/lít xăng chứ không phải là 2.000 đồng/lít như trong cáo trạng quy kết. (Xem chi tiết)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ vụ vận chuyển hàng lậu và hàng cấm sau quãng đường 25 cây số truy đuổi xe đối tượng trên Quốc lộ 9. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 3.000 gói thuốc lá hiệu Jet và 250kg bột ngọt, 3.000kg đường kính trắng. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Huỳnh Nguyễn Quang Thảo (20 tuổi) để điều tra về việc dùng súng bắn cha ruột bị thương. Thảo cho biết từ Mỹ về Việt Nam từ tháng 9. Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng này dùng súng cao su để bắn cha ruột. (Xem chi tiết)

Công an Quảng Nam đã khởi tố, chuyển tạm giam Trần Văn Xanh (SN 1982) về tội “Giết người”. Trước đó, ông C.V.X (SN 1948) chở cháu nội là em C.T.M (SN 2017) đi học về thì bị Xanh chặn đường, dùng búa đánh liên tiếp vào đầu em M. rồi tiếp tục đánh vào đầu ông X. Hậu quả, em M tử vong còn ông X trọng thương. (Xem chi tiết)

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp diễn ra chiều 28/10, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, kết quả thi hành án dân sự năm 2022 (từ tháng 1/10/2021 - 30/9/2022), hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 530.000 vụ việc (tăng 44.000 so với cùng kỳ). Tổng số tiền đã thi hành xong là hơn 75.000 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 45,42%). Với khoản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đã thi hành xong 1.900 vụ việc, thu được gần 16.000 tỷ đồng (tăng hơn 290% so với cùng kỳ). (Xem chi tiết)