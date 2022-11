Công an Gia Lai giải cứu 7 cô gái bị bán, ép làm nhân viên massage kích dục

TPO - Công an tỉnh Gia Lai vừa giải cứu thành công 7 cô gái ở nhiều tỉnh thành bị bán, ép làm nhân viên cho một cơ sở massage kích dục.

Ngày 4/11, theo nguồn tin của Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa giải cứu thành công 7 thiếu nữ bị bắt ép làm nhân viên tại cơ sở Massage Mai Thy (Thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 4 bị can trong đường mua bán người nêu trên, gồm: Trịnh Thị Mai (40 tuổi, trú 430 Trần Hưng Đạo, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) và Trần Minh Chung (38 tuổi, trú thôn Ơi H’Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, cùng tỉnh Gia Lai) để điều tra về các hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giữ người trái pháp luật”.

Đồng thời, công an khởi tố Chế Thành Long (19 tuổi, nhân viên quán Mai Thy, trú thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, Bình Định) về hành vi “Giữ người trái pháp luật”. Hiện Cơ quan CSĐT đang cử tổ trinh sát về Bình Định để di lý Long lên Gia Lai phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt bị can Lê Văn Nghiêm (31 tuổi, trú TP. Thuận An, Bình Dương) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”, tuy nhiên người này đang bị Công an TP. Thuận An tạm giam trong một vụ mua bán người khác.

Theo điều tra của Công an tỉnh Gia Lai, Mai và Chung cùng góp vốn kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ và massage Mai Thy. Trong giấy phép kinh doanh, cơ sở này có vốn đăng ký 800 triệu đồng (Chung góp vốn 10%). Bắt đầu từ tháng 1/2022, cơ sở massage này đưa vào hoạt động.

Thông qua mối quan hệ xã hội, bà Mai quen biết với một người tên Đạt (28 tuổi, trú quận Gò Vấp, TP.HCM), biết người này có khả năng tìm nhân viên làm massage. Từ đó, Mai nhờ Đạt tìm người về làm cho cơ sở của mình.

Đạt chụp hình các cô gái gửi qua Zalo cho bà Mai chọn lựa, thông báo số tiền các nhân viên đang nợ ở cơ sở massage cũ (thực tế các nhân viên nữ này không bị nợ mà ép buộc phải ghi giấy nợ). Các cô gái bị Đạt bán cho sơ sở Mai Thy từ 40-60 triệu đồng/người. Tổng cộng 7 cô gái (độ tuổi từ 13 - 22 tuổi) được cơ sở Mai Thy mua lại với giá hơn 300 triệu đồng và bị cơ sở này ép viết giấy nợ tiền, ép ghi tự nguyện ở trong quán không đi đâu cho đến khi trả hết số tiền.

Tại cơ sở Mai Thy, 7 thiếu nữ bị bắt làm nhân viên massage kích dục với các loại giá từ 250.000 - 1.000.000 đồng. Nếu ai tự ý rời khỏi cơ sở sẽ bị phạt từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng.

Biết mình bị ép bán, 1 trong 7 nạn nhân đã gọi về quê nhà ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) nhờ gia đình giải cứu. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lực lượng vào cơ sở Massage Mai Thy kiểm tra, giải cứu 7 cô gái ở đây. Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở massage đã tự nguyện giao nộp đồ vật, giấy tờ và các dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ mua bán người này.