Khởi tố người cha đánh đập, hành hạ con trai 10 tuổi

TPO - CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Luân vì đã hành hạ con trai 10 tuổi trước sự chứng kiến của nhiều người trong khu chung cư Mẫu Tâm thuộc phường 5, TP Đà Lạt.

Ngày 3/11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Luân (37 tuổi, tên gọi khác là Luân “chùa”, ngụ chung cư Mẫu Tâm, phường 5, TP Đà Lạt) về hành vi hành hạ trẻ em. Luân bị cơ quan điều tra bắt tạm giam 3 tháng.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 21h30 ngày 19/10, sau khi đi nhậu về, nghe người nhà nói N.A.H. (10 tuổi, con trai của Luân) lấy 100.000 đồng, Luân đã dùng tay đánh vào mặt, mông của H.; sau đó, lấy dây thắt lưng bằng da gập rồi vụt vào lưng và mặt của cháu bé.

Luân còn bắt con trai sủa tiếng chó, cởi hết quần áo, quỳ xuống sàn nhà rồi tiếp tục đánh. Cậu bé phải bò từ căn hộ xuống cầu thang rồi bò trở lại căn hộ.

Đối tượng lấy dây thắt lưng quấn quanh cổ H., kéo cháu từ căn hộ ra tới hành lang chung cư, xuống tầng trệt và ra tận ngoài đường trước sự chứng kiến của một số người trong gia đình và hàng xóm.

Phẫn nộ trước cảnh cháu bé bị hành hạ, người dân trong xóm đã cấp báo vụ việc với công an. Các cơ quan chức năng TP Đà Lạt đã nhanh chóng đến chung cư điều tra, làm rõ vụ việc; kiểm tra nhanh ma túy đối với Nguyễn Thành Luân nhưng kết quả âm tính. Tại Cơ quan điều tra, Luân khai do say rượu nên mất kiểm soát hành vi.

Đến ngày 21/10, Công an TP Đà Lạt đã bắt khẩn cấp Luân. Qua xác minh, Luân đang trong thời gian chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng.