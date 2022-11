Cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền tỷ của người dân khi làm thủ tục đất đai

TPO - Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Nhân cán bộ địa chính xã Duy Trung (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ công chức địa chính xã đến công an trình báo vỡ nợ, ngày 4/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Như Nhân (SN 1990, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian công tác tại bộ phận địa chính xã Duy Trung, lợi dụng vị trí công tác, Nhân đưa thông tin gian dối về khả năng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa, làm thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất để người dân tin tưởng giao tiền, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, Nhân đã nhiều lần nhận tiền của người dân để làm thủ tục đất đai; nhận tiền đặt cọc để bán đất do UBND xã quản lý, nhận tiền để chuyển đổi mục đích từ đất màu, đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

Có trên 340 trường hợp người dân tin tưởng giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa tiền cho Nguyễn Như Nhân.

Theo công an, kết quả điều tra xác minh ban đầu với 2 trường hợp xác định số tiền mà Nhân đã chiếm đoạt là hơn 7,7 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tạm giữ 466 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài liệu có liên quan.