Bản tin 8H: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhận thêm nhiệm vụ

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã ký Quyết định số 2798/QĐ-TCHQ về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan. Theo đó, Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan do Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ làm Trưởng ban; Phó Tổng cục trưởng Đinh Ngọc Thắng làm Phó Trưởng ban. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các Phó Tổng cục trưởng: Lưu Mạnh Tưởng, Âu Anh Tuấn, Trần Đức Hùng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Chánh Văn phòng Tổng cục. Cũng tại quyết định, Tổng cục Hải quan thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do Phó Tổng cục trưởng Đinh Ngọc Thắng làm Tổ trưởng và 21 thành viên là lãnh đạo các đơn vị vụ, cục thuộc Tổng cục.

Ngày 6/12, Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết hàng chục công nhân Công ty Premium Fashion (công ty may), thuộc Khu công nghiệp WHA, thuộc xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, phải nhập viện trong tình trạng chóng mặt, đau đầu, buồn nôn, cảm giác nóng bừng mặt, một số có cảm giác tức ngực, mẩn đỏ... sau bữa trưa cùng ngày khoảng một giờ. Thông tin ban đầu cho biết có 42 công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, 9 công nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông và 12 công nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115. Theo bác sĩ, hướng chẩn đoán ban đầu là ngộ độc thực phẩm, phản vệ độ 1. Hiện tại, sức khỏe tất cả bệnh nhân cơ bản ổn định.

Ông Tống Viết Thành, Phó trưởng Phòng Quản lý Chất thải rắn, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết trong năm 2024, rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM phát sinh trung bình vào khoảng 13.000 tấn/ngày.Khối lượng rác sau phân loại, tái chế và đưa về các nhà máy xử lý trung bình phát sinh khoảng 10.000 tấn/ngày. 10.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt được xử lý mỗi ngày bằng hai công nghệ chính là chôn lấp (69%) và tái chế, Compost (21%). 10% số chất thải rắn sinh hoạt còn lại được mang đi đốt. Ngoài ra, có hơn hơn 2.000 nhà máy lớn, khoảng 10.000 cơ sở sản xuất vừa và nhỏ thải ra 3.700 tấn rác công nghiệp và 400 tấn rác sinh hoạt thải mỗi ngày tại TP.HCM. Bên cạnh đó, 30 tấn chất thải rắn y tế phát sinh mỗi ngày đều được đem đi đốt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7/12, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét, còn khu vực Bắc Trung Bộ trời cũng chuyển rét từ đêm 7/12. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tại Hà Nội, từ ngày 7/12 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ C. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 6 đến đêm 7/12, khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ ngày 7/12, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Ngày 6/12, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cho biết, sau thời gian vào cuộc kiểm tra, đã xác định được nguyên nhân khiến nước tại con suối trên địa bàn phường Minh Long (thị xã Chơn Thành) chuyển màu đỏ như máu. Cụ thể, Công ty Cổ phần giấy Khôi Nguyên nằm trong khu công nghiệp Minh Hưng 3, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành trong quá trình vận chuyển đã để rò rỉ chất nhuộm màu đỏ. Chất nhuộm màu đỏ sau đó được công nhân trong công ty dùng nước rửa. Nước đẩy chất nhuộm chảy ra hệ thống cống thoát nước mưa và xuống suối kể trên tạo ra dòng nước suối có màu đỏ. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 6/12, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1742-QĐNS/TW ngày 6/12/2024 của Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3 cán bộ gồm: Bí thư Thị ủy Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phạm Thị Kim Liên và Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Thắng.