Bản tin 8H: Tạm giữ bảo mẫu tát, bóp mũi bé 2 tuổi

TPO - Một phụ nữ ở Vũng Tàu bị bắt giữ để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em. Trước đó, mạng xã hội xôn xao hình ảnh người này bóp mũi, tát liên tục vào mặt em bé 2 tuổi.

Ngày 10/12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết đã tạm giữ hình sự đối với bà T.T.B. (SN 1976, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em.Trước đó, mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một người phụ nữ cho em bé khoảng 2 tuổi ăn một cách thô bạo, không chỉ chửi mà còn nắm tóc, dùng điều khiển TV gõ vào miệng bé. Người phụ nữ còn bóp mũi, tát vào mặt khi bé bị sặc cháo. Qua xác minh, người phụ nữ là bà B., làm nghề nhận trông trẻ tại nhà, với số lượng khoảng 5 đến 7 cháu. Tối 7/12, mẹ của cháu bé trong clip làm đơn tố giác bà B. có hành vi bạo hành con gái của mình. Bước đầu điều tra, cơ quan chức năng xác định ngoài bạo hành với cháu bé trong clip, bà B. còn có hành vi bạo hành với hai cháu bé khác. Các bé đều có độ tuổi từ 1 đến hơn 2 tuổi.

Ngày 9/12, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra vụ người đàn ông lái ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT. Khoảng 14h, thấy ô tô 7 chỗ do người đàn ông cầm lái vượt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Hữu Cảnh - Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh), tổ cảnh sát thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT TP HCM) yêu cầu dừng kiểm tra. Thay vì chấp hành, tài xế tăng ga bỏ chạy đến đường Nguyễn Văn Lạc thì dừng. Sau đó, một phụ nữ mở cửa bước xuống xe và ô tô tiếp tục bỏ chạy, buộc cảnh sát dùng mô tô đặc chủng đuổi theo. Đến giao lộ đường Võ Nguyên Giáp - Tây Hoà, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, ô tô dừng lại do đông xe. Cảnh sát lao đến rút súng, khống chế tài xế. Bước đầu xác định tài xế chở theo nhiều bao tải, thùng carton chứa thuốc lá lậu.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Thượng tá Lê Minh Hoàn - Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ được bổ nhiệm, giữ chức vụ Trưởng Công an TP Chí Linh. Thượng tá Lê Minh Hoàn, sinh năm 1974, quê quán xã Quyết Thắng (TP Hải Dương). Trước đó, ngày 23/10, đồng chí Nguyễn Hoàng Long - Trưởng Công an TP Chí Linh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 9/12, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa giải cứu thành công thiếu nữ bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ. Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 6/12, Đội CSGT đường bộ số 2 nhận được tin báo về việc tại phường Hòa Đông, thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương, có một cháu gái bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ bỏ nhà ra Hải Phòng làm việc. 21h cùng ngày, tại Km28, Quốc lộ 7, lực lượng CSGT kiểm tra xe khách BKS 15B-038.xx, do anh Trần Quang T (SN 1978, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) điều khiển, và xác minh trên xe có cháu Vũ Minh Th. (SN 2010, trú tại huyện Tương Dương). Trong đêm, Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với gia đình đến nhận, đưa cháu về nhà.

Ngày 9/12, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thông tin thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đắm tàu chở khách tại cảng Hòn Nét (vịnh Bái Tử Long, thành phố Cẩm Phả) đã được tìm thấy. Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 7/12, tàu chở khách mang số hiệu QN-5427 có sức chở 48 khách, do anh Trần Văn Tỵ (sinh năm 1989, thường trú tại Xóm 4, Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) là chủ tàu cầm lái, đã bị đắm do sóng to gió lớn. Sau tai nạn, anh Trần Văn Tỵ cùng 3 người được cứu vớt, 2 người khác mất tích và tàu chở khách bị chìm. Đến 11h20 ngày 7/12, thi thể nạn nhân mất tích thứ nhất được tìm thấy. Nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy vào lúc gần 11h ngày 9/12, cách khu vực đắm tàu khoảng 1km, trên vùng biển Hòn Nét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 10-11/12, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa và chiều trời nắng. Ngày 11/12, Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét. Hiện nay, phía Bắc có không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều và đêm 11/12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Từ đêm 12/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều và đêm 11/12, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ đêm 12/12, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.