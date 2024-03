Bản tin Hình sự: Bóp cổ thiếu nữ đến ngất xỉu rồi hiếp dâm, cướp tài sản

TPO - TIN NÓNG ngày 20/3: Công an điều tra vụ xác chết đang phân hủy trong nhà ở Bắc Giang; Khởi tố kẻ bạo hành dã man con riêng của vợ tại Bình Phước; Một bị cáo uống thuốc trừ cỏ tự tử sau khi kháng cáo bất thành; Bóp cổ thiếu nữ đến ngất xỉu rồi hiếp dâm, cướp tài sản...

Công an huyện Tân Trụ (Long An) đã bắt khẩn cấp Thạch Ngọc Bảo (19 tuổi, Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản. Trước đó, Bảo kết bạn Facebook với thiếu nữ 14 tuổi rồi rủ về nhà mình chơi. Khi gặp nhau, Bảo đòi quan hệ tình dục nhưng bị nạn nhân chống cự. Bảo liền bóp cổ nạn nhân đến ngất xỉu rồi hiếp dâm, cướp tài sản. Bảo bán 2 điện thoại được 750.000 đồng, bán xe máy cho tiệm ve chai được 720.000 đồng rồi đi chơi game. Được biết, năm 2022, Bảo từng bị TAND huyện Tam Bình xử phạt 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản.

Người dân vừa phát hiện anh Nguyễn Văn S (SN 1990) tử vong tại nhà, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Qua khám nghiệm, Công an Bắc Giang xác định không có dấu vết tổn thương bên ngoài. Được biết, anh S sống một mình, là người nghiện ma túy, mới ra tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Đức Thắng (42 tuổi) về tội “Hành hạ người khác”. Trước đó, Thắng có hành vi bạo hành dã man bé trai 9 tuổi là con riêng của vợ gây xôn xao dư luận.

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Lượng (48 tuổi, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Lượng “nổ” mình có quen biết các lãnh đạo ở cấp Trung ương... có thể giúp đỡ trong công việc kinh doanh cho vợ chồng chị P (Kinh doanh than ở Quảng Ninh). Do tin tưởng, vợ chồng chị P đã nhiều lần chuyển tiền nhờ Lượng giúp đỡ lo công việc, với tổng số tiền trên 95 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Lượng không giúp được, gia đình chị P đã yêu cầu người phụ nữ trả lại. Tuy nhiên, Lượng lấy lý do khác nhau để không phải thanh toán tiền. Sau nhiều lần đòi, đối tượng mới trả lại vợ chồng chị P 9 tỷ 300 triệu đồng.

Sáng 20/3, sau gần 1 giờ đại diện Viện kiểm sát cùng luật sư tham gia xét hỏi bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, HĐXX TAND TP Hà Nội quyết định tạm dừng phiên dành thời gian cho bị hại nghiên cứu thêm hồ sơ. Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định có 6.630 nhà đầu tư là bị hại, họ bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8.643 tỷ đồng. Tòa có đơn triệu tập, song quá trình làm thủ tục khai mạc phiên tòa sáng 19/3, ghi nhận có 987 người có mặt.

Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi buôn lậu xăng dầu xảy ra trên địa bàn Đồng Nai và một số tỉnh, thành khác. Đây là giai đoạn 2 của vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên do công an tỉnh Đồng Nai lập chuyên án để điều tra (chuyên án 920G) và khởi tố vụ án tháng 9/2020.

Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vừa phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận, Quảng Ninh triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý liên tỉnh và thu giữ 5kg ma tuý đá. Qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn, Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện đối tượng Trịnh Minh Sản (51 tuổi, trú huyện Ngọc Hồi) có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh số lượng lớn.

Sau khi bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, khi được người thân đưa về nhà chờ chấp hành án tù, Lê Minh Lỉnh quay clip vĩnh biệt người thân, xin lỗi mẹ, căn dặn mọi người cố lo cho 3 đứa con thơ của mình rồi gửi cho một luật sư ở TP HCM, sau đó uống thuốc trừ cỏ tự tử, người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trước đó, Lĩnh nhiều lần kêu oan, khẳng định không tham gia đánh nhau trong vụ việc, những biên bản ghi lời khai có đánh người là do điều tra viên lập khống.

TAND Bình Phước đã tuyên phạt Nguyễn Văn Sáu (56 tuổi), cựu Giám đốc CDC Bình Phước, 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, năm 2019, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để phục vụ việc phòng, chống dịch kịp thời, ông Sáu thỏa thuận, thống nhất với Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á) về việc tạm ứng trước kit xét nghiệm, sinh hóa phẩm của công ty này rồi mới hợp thức hóa thầu sau.