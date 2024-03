Khởi tố kẻ bạo hành dã man con riêng của vợ tại Bình Phước

TPO - Lê Đức Thắng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội hành hạ người khác. Trước đó, Thắng có hành vi bạo hành dã man bé trai 9 tuổi là con riêng của vợ gây xôn xao dư luận.

Tối 19/3, Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đức Thắng (42 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài) về tội “Hành hạ người khác”.

Trước đó, chiều 12/3, sau khi xuất hiện đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh bé trai bị bạo hành dã man, Lê Đức Thắng, được xác định là nghi phạm nên công an tiến hành tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan công an, Thắng khai gần 19h tối 8/3, sau khi uống rượu say đã không kiềm chế được hành vi dẫn tới đánh đập con riêng của vợ là bé L.T.A (9 tuổi) đang sống chung. Đồng thời, Thắng thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên ra tay đánh đập cháu A., nhưng lần này gây thương tích nặng nhất.

Cơ quan công an đã đưa bé A. đi giám định thương tích để xác định mức độ thương tật, làm cơ sở xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Bé A. nhập viện vào trưa 9/3 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với chẩn đoán đa chấn thương phần mềm và ra viện vào trưa 11/3.