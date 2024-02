Bản tin Hình sự: Đâm cha dượng tử vong vì mâu thuẫn với mẹ ruột

TPO - TIN NÓNG ngày 19/2: Cô gái mất liên lạc với gia đình sau khi dẫn khách đi xem phòng trọ cho thuê ở Hà Nội; Nghi vấn nhóm người lạ xông vào đánh chủ nhà tới tấp vì nợ tiền cờ bạc; Cãi lộn với vợ, chồng lấy dao tự đâm thủng bụng; Cầm kéo đâm cha dượng tử vong vì mâu thuẫn với mẹ ruột...

H.A. Ngọc (SN 1989, Đồng Nai) nhậu chung với N.N.T (SN 1976) và T.V.N (SN 1976) tại nhà mẹ ruột của Ngọc là bà T.T.K (SN 1969). Đang nhậu thì T.V.N về trước. Trong lúc nhậu, Ngọc và N.N.T nói chuyện to tiếng nên bà T.T.K đuổi N.N.T về. Ngọc ngồi nhậu một mình và tỏ ra bực tức với bà K. Sau đó, bà K với ông P.V.S (SN 1957, Hậu Giang) là cha dượng của Ngọc vào phòng ngủ. Chưa hả cơn bực tức, Ngọc đi vào đập cửa phòng. Khi ông S., bà K. ra mở cửa, Ngọc đã dùng kéo đâm vào vùng cổ ông S. dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây “chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. Mở rộng điều tra, công an xác định, tháng 4/2023, qua mạng xã hội, Trương Minh Phú quen biết và được Lê Tuấn Anh (44 tuổi, Hà Nội) bán cho nhiều linh kiện chế tạo và súng ZP5. Sau khi mua được linh kiện, Phú tiến hành lắp ráp, thay thế, chế tạo thành 6 khẩu súng ngắn hoàn chỉnh và bán cho nhiều người với giá từ 3,5 - 5 triệu đồng/khẩu.

Công an huyện Kbang (Gia Lai) đã kiểm tra, phát hiện tại vườn nhà ông T.V.T. (SN 1971, trú làng Cao Sơn, xã Tơ Tung) có 485 cây thuốc phiện. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông T.V.T., Công an huyện Kbang tiếp tục phát hiện 3 hộp nhựa có chứa chất rắn màu đen (ông T.V.T. khai là nhựa cây thuốc phiện).

Chị Lê Thị Thùy Linh (SN 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rời khỏi nhà từ chiều ngày 16/2, đến nay không liên lạc được. Trước khi mất liên lạc, Linh rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn TP Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền phòng.

Công an quận 8 (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bị nhóm người đánh đập khi đang ăn cơm xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, tối 10/2 (mùng 1 Tết), ông Đặng Thanh B (41 tuổi) đang ngồi ăn cơm cùng với vợ là bà B.T.N.H tại một căn nhà trong hẻm trên đường Phạm Thế Hiển (phường 3, quận 8) thì một số người xông vào nói về việc nợ tiền. Người đàn ông tên Sang liên tục chửi thề và trách ông B nếu không trả được tiền thì phải gọi điện báo trước rồi dùng tay đánh vào mặt ông B. Sau đó, người đàn ông đi cùng với ông Sang cũng lao vào hành hung ông B. Chưa hết, một phụ nữ trong nhóm còn cầm cây lau nhà liên tiếp đánh vào người ông B.

TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đã có quyết định đưa bà Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo, luật sư) và ông Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư) ra xét xử sơ thẩm cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” ra xét xử sơ thẩm vào ngày 1/3.

Ngày 19/2, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang cùng 2 thuộc cấp về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị cáo trước đó đã "mượn" kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á sản xuất sử dụng trước, rồi thanh toán tiền sau. Các bị cáo đã nhận từ Việt Á hơn 1 tỷ đồng tiền hoa hồng.

Liên quan đến vụ việc nam tài xế ô tô "tung cước" đạp ngã người đi xe máy trên phố Phúc La (Hà Đông, Hà Nội), Công an quận Hà Đông cho biết, đã làm việc với tài xế ô tô. Quá trình xác minh làm rõ, khoảng 12h ngày 17/2, anh Lê Văn Q. (SN 1992) điều khiển xe ô tô chở vợ từ huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về nhà tại huyện Thanh Trì. Khi lái xe Q điều khiển ô tô đến gần cây xăng Xa La (phường Phúc La) và bật tín hiệu xin đường, đánh lái để rẽ vào cây xăng thì gặp do anh Đặng Vũ H. điều khiển đi phía sau. Do đường đông, lái xe Q không rẽ vào cây xăng mà tiếp tục đi thẳng. Nghĩ là anh H. đã va vào xe mình nên tài xế này hạ kính lái chửi tài xế xe máy. Sau đó hai bên xảy ra to tiếng. Lái xe Q xuống ô tô lao vào đấm đá anh H khiến xe của anh H đổ ra đường.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa cấp cứu thành công cho anh T.M.V. (29 tuổi, Sóc Trăng), do tự đâm thủng bụng mình. Trước đó, sáng 16/2, anh V. được người nhà đưa tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu trong tình trạng có một con dao đâm vào thành bụng, dẫn tới rách ổ bụng, mất máu nhiều. Người nhà bệnh nhân V cho biết, trong lúc vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau, anh V lấy dao tự đâm vào bụng mình.