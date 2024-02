Bản tin Hình sự: Tin mới vụ cháy làm 4 người chết ở TP HCM

TPO - TIN NÓNG ngày 17/2: Đối tượng cho vay lãi nặng bị ‘con nợ’ lừa cầm cố nhiều sổ đỏ giả; Công an thông tin vụ cháy nhà trong hẻm làm 4 người chết ở TPHCM; Khởi tố đối tượng cướp ngân hàng để trả nợ cờ bạc; Tin mới vụ cháy làm 4 người chết ở TP HCM...

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã có thông tin ban đầu về vụ cháy nhà trong hẻm 623 Cách Mạng Tháng Tám (phường 15, quận 10) làm 4 người tử vong. Danh tính 4 người tử vong gồm: ông L.H.D (56 tuổi), bà L.T.H.T (47 tuổi, em ông D), bà N.T.H.X (46 tuổi, em dâu ông D) và ông T.Q.C (38 tuổi, bạn em của bà T). Trong đó, bà X làm giáo viên trường tiểu học ở quận 5. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra.

Công an huyện Đắk Glong (Đắk Nông) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (SN 1967) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, bà Đoàn cho nhiều người vay tiền nhưng yêu cầu phải cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và các giấy tờ, tài sản có giá trị khác, hoặc phải trả tiền góp hàng ngày. Trong những người vay tiền của bà Đoàn, có bà Võ Thị Bích (45 tuổi). Từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023, bà Đoàn đã cho bà Bích vay nhiều lần với số tiền hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng bằng việc thế chấp sổ đỏ. Tuy nhiên, bà Bích cùng một đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch) làm giả hàng chục sổ đỏ để cầm cố, thế chấp vay tiền của bà Đoàn và một số người khác.

Công an Thành phố Vĩnh Long đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Hưng (40 tuổi) để điều tra về hành vi xúc phạm quốc kỳ. Theo điều tra, Hưng dùng tay kéo đổ một cột cờ có gắn Quốc kỳ và kéo rách một lá Quốc kỳ. Chưa dừng lại, đối tượng này mang lá Quốc kỳ bị kéo rách đi đến đường Ngô Quyền (phường 2, TP Vĩnh Long) rồi châm lửa đốt. Sau khi đốt xong, Hưng tiếp tục đi đến căn nhà gần đó kéo rách một lá Quốc kỳ khác và cũng dùng bật lửa đốt tại chỗ.

Công an quận 12 (TPHCM) vừa bắt H.N.G.H (17 tuổi) và 3 đối tượng khác cùng 16 tuổi để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Theo điều tra, do cần tiền tiêu xài nên B.V.C (16 tuổi) rủ H và T.H.T (16 tuổi) đi cướp giật. Sau đó, cả 2 phát hiện em Đ.T.N.D (16 tuổi) điều kiển xe máy lưu thông trên đường, chở em T.G.T (14 tuổi) và em T đang sử dụng điện thoại di động nên bám theo. Sau khi quan sát, H điều khiển xe áp sát để C giật điện thoại di động của em T rồi tẩu thoát. “Ăn hàng” thành công, H đưa điện thoại vừa cướp giật được cho T.H.T cùng đồng bọn đem bán lấy tiền về chia nhau tiêu xài.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và bắt tạm giam Đinh Khương Linh (38 tuổi, TP Vinh) về tội cướp tài sản. Trước đó, do cần tiền trả nợ dịp Tết, Linh bịt mặt, mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm, đi xe máy táo tợn xông vào phòng giao dịch Ngân hàng. Linh sử dụng dao nhọn và một vật nghi lựu đạn đe dọa, uy hiếp nhân viên để cướp tiền. Sau khi cướp được 46 triệu đồng, Linh nhanh chóng bỏ trốn về hướng TP Vinh.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang xác minh làm rõ vụ việc người đàn ông đi ô tô cầm dao quắm chém nhiều nhát vào lốp ô tô sau đó bỏ đi. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip về việc người đàn ông đi ô tô Mazda BKS Hà Nội dừng xe giữa đường Hoàng Quốc Việt (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sau đó cầm con dao dài (giống dao quắm) đi về phía xe buýt. Người đàn ông này dùng dao chém nhiều nhát vào phần lốp ô tô buýt sau đó lên xe bỏ đi.

Công an TP Đà Nẵng đã có cảnh báo đến người dân về tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn thành phố. Theo đó, sau Tết Nguyên đán nhu cầu đi thăm viếng chùa, tham gia các sự kiện lễ Phật của người dân tăng cao. Đây là các hoạt động tín ngưỡng của người nhân dân nhằm cầu xin sức khỏe, tài lộc.