Bản tin Hình sự: Hãm hiếp không thành, gã trai sát hại cô gái rồi phân xác phi tang

TPO - TIN NÓNG ngày 14/2: Nam thanh niên lái xe 'thông chốt', tông trọng thương một CSGT; "Than thở" khó khăn rồi nhờ gửi tiền, băng nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng; Hãm hiếp không thành, gã trai sát hại cô gái rồi phân xác phi tang...

Liên quan đến vụ chị Vi Thị T (25 tuổi, quê Đồng Nai) bị sát hại rồi phân xác ngày cận Tết, Công an TP HCM đã di lý Nguyễn Đăng K (25 tuổi, Tiền Giang) từ Bình Định về TPHCM để điều tra về hành vi “Giết người”. K khai sống như vợ chồng với người phụ nữ lớn tuổi trong cùng dãy trọ với nạn nhân. Chiều ngày 8/2 (29 tháng Chạp), khi chị T trở về, thấy dãy trọ chỉ còn mình và chị T nên K nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị T. Do đó, K vờ nhờ sang phòng khuân đồ giúp để thực hiện hành vi đồi bại. Bị chị T kháng cự, K đã giết chị bằng cách làm ngạt thở. Sau đó, K phân thi thể nạn nhân thành nhiều phần và mang đi vứt ở nhiều nơi trong Khu Công nghệ cao TPHCM, cách dãy nhà trọ khoảng 4km.

Bị CSGT phát hiện khi đang điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, Đỗ Văn Thêm (SN 1995) quay đầu xe đi hướng ngược lại. Lúc này, Thượng uý Thân Minh Đức - Cán bộ đội CSGT Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Thêm đã không chấp hành tiếp tục điều khiển xe mô tô tăng ga đâm thẳng vào Thượng úy Đức khiến Thượng úy Đức ngã ra đường gây chấn thương ở chân, tay. Ngay sau đó, tổ công tác đã đuổi theo khống chế đối tượng Thêm.

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, tạm giữ Ngô Tam Khôi (SN 1970), trú tại phường Quảng An về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trước đó, sau một thời gian dài triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, theo dõi, đến khoảng 6h ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết), tại khu vực bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông), công an đã bắt quả tang Khôi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý; tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin cùng 594 viên hồng phiến. Bước đầu Khôi khai nhận mua ma túy, vận chuyển về Hà Nội để bán kiếm lời.

Phát hiện xe máy do 1 nam thanh niên điều khiển, chở theo 1 phụ nữ đang di chuyển trên tuyến đại lộ Nguyễn Thái Học (thuộc tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái) thì bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này 2 đồng chí có nhiệm vụ chống quay đầu xe là Thượng úy Vũ Sơn Hoàng và Thượng úy Trần Trung Đức ra tín hiệu dừng phương tiện nói trên nhưng nam thanh niên không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe lao thẳng về phía Thượng úy Đức. Vụ va chạm khiến Thượng úy Đức ngã ra đường và bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

Ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Trong đó, tài xế P.T.S. (SN 1974) vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao là 0,896 mg/L khí thở. Tài xế S. không làm chủ được bản thân khi cán bộ tổ công tác yêu cầu nhiều lần mới chấp hành đo nồng độ cồn.

UBND xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể anh H.V.A. (29 tuổi, trú xã Hải Định, huyện Hải Lăng) trôi trên sông Ô Giang. Gia đình anh A cho biết, nạn nhân mất tích từ ngày 9/2 (tức 30 Tết), người thân đã tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không có tung tích, đến mùng 4 Tết thì phát hiện tử vong trên sông.

Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã khởi tố, tạm giam Trần Văn Bắc (SN 1974) về tội “Chống người thi hành công vụ”. Trước đó, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an huyện Đại Từ tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với ông Bắc và kết quả nồng độ cồn là 0,716mg/l khí thở. Quá trình làm việc, ông Bắc có lời nói to tiếng, thể hiện thái độ không chấp hành. Trước tình hình trên, Tổ công tác đã mời người chứng kiến, lập biên bản tạm giữ, niêm phong và đưa phương tiện về cơ quan Công an để xử lý theo quy định, song ông Bắc lao tới, dùng hai tay kéo giật xe mô tô của mình lại và xô đẩy cán bộ.

Công an Gia Lai vừa triệt phá chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với hàng chục đối tượng ở trong và ngoài nước cấu kết nhau thông qua thủ đoạn gài bẫy nhận quà, ngoại tệ, giấy tờ từ nước ngoài gửi về Việt Nam. Theo công an, với thủ đoạn sử dụng nhiều mạng xã hội khác nhau, các đối tượng đăng hình ảnh, bài viết giả danh là bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen, nói chuyện tình cảm với các nạn nhân và “than thở” đang làm việc tại vùng khó khăn, xảy ra chiến tranh, hiện có rất nhiều ngoại tệ, trang sức đắt tiền cần người tin tưởng để nhờ giữ hộ và nhận các loại giấy tờ để làm thủ tục cho người này về Việt Nam sinh sống. Sau khi nạn nhân đồng ý, sẽ có các đối tượng khác giả danh nhân viên công ty vận chuyển hàng quốc tế, nhân viên sân bay, cán bộ hải quan, cán bộ thuế, công an liên lạc với nạn nhân yêu cầu gửi các loại phí, thuế, tiền phạt, tiền hối lộ... thì mới nhận được gói hàng chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ từ nước ngoài gửi về.