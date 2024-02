Bản tin Hình sự: Giả vờ ốm, nhờ vợ cũ mang thuốc đến rồi ra tay sát hại

TPO - TIN NÓNG ngày 7/2: Ra đầu thú sau 20 năm trốn truy nã, người phụ nữ được tại ngoại về ăn Tết; Bắt giám đốc công ty tài chính lừa đảo huy động vốn, hứa thưởng bằng vàng; Phá đường dây đánh bạc trá hình hơn 200 tỷ đồng;...

Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) vừa bắt tạm giam Nguyễn Minh Phong, (43 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Theo điều tra, sau khi ly hôn Phong đề nghị vợ cũ hàn gắn nhưng bị từ chối. Vì thế, Phong giả vờ ốm, nhờ vợ cũ mua thuốc. Khi chị này mang thuốc đến đã bị anh ta lấy dao đâm nhiều nhát, tử vong. Sau khi gây án, anh ta uống thuốc trừ sâu nhưng người thân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Sau hơn 20 năm trốn truy nã tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", bà Đỗ Thị Phương (62 tuổi, Vĩnh Phúc) ra đầu thú và được cơ quan điều tra cho tại ngoại về ăn Tết cùng gia đình. Theo điều tra, năm 2003, Phương bị khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" nhưng trốn khỏi địa phương, bị Công an huyện Vĩnh Tường truy nã. Khi bị bắt, bà Phương khai nhận, hơn 20 năm qua, bà trốn vào các tỉnh phía nam, lang thang khắp nơi tìm việc làm theo giờ, chỉ dám ngủ ở vỉa hè, góc phố.

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã khởi tố Hoàng Nam (SN 1979, Ninh Bình), để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, Nam thành lập Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, đăng ký hoạt động lĩnh vực hỗ trợ tư vấn các khoản vay tài chính - ngân hàng và cho vay các hình thức tín chấp, thế chấp, cầm cố tài sản. Đặc biệt, Nam tổ chức nhiều buổi hội thảo lôi kéo nhà đầu tư góp vốn đầu tư và hứa hẹn trả thưởng bằng vàng 9999. Tuy nhiên, đối tượng này lại dùng tiền đó để trả nợ, chi tiêu cá nhân.

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã khởi tố Trần Thị Lên (SN 1999) về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp. Theo điều tra, trong thời gian từ tháng 7/2023, Lên thông qua hoạt động biêu, hụi đã tiếp cận với các "hụi viên" có nhu cầu cần tiền đóng biêu, Lên đã cho vay với lãi suất "khủng" lên đến 2.160%/ năm và thu lợi bất chính trên 150 triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 33 vụ, 38 đối tượng vi phạm các quy định pháp luật về pháo; thu giữ trên 465kg pháo các loại; đã khởi tố 15 vụ, 18 bị can.

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức quyền chọn nhị phân (BO) với số tiền hơn 200 tỷ đồng, bắt giữ 12 nghi phạm do Hà Văn Hiếu (SN 1999, Đồng Nai) cầm đầu. Theo điều tra, Hiếu lập các nhóm đại lý cấp dưới ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Khi giới thiệu được người chơi tham gia, đại lý sẽ được hưởng hoa hồng.

TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tuân (SN 1977, Bắc Giang) 20 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” và Vừ Mí Hùng (SN 2007, Hà Giang) 3 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Ngửi thấy mùi hôi tại phòng trong khu nhà trọ tại khu phố Phước Lai (thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), những người trong khu trọ báo chủ nhà trọ phá cửa và phát hiện bên trong thi thể nam thanh niên đang trong giai đoạn phân hủy. Trong phòng vẫn còn chiếc xe máy cùng tài sản của nạn nhân. Công an huyện Nhơn Trạch đang điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.