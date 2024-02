Bản tin Hình sự: Tin mới vụ thi thể người đàn ông ngoại quốc bị quấn trong chăn

TPO - TIN NÓNG ngày 4/2: Lật tẩy trùm ma túy dưới vỏ bọc bà chủ vựa thu mua phế liệu; Vận chuyển 5,5 tấn cá tầm trái phép qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; Tin mới vụ phát hiện thi thể người đàn ông ngoại quốc bị quấn trong chăn...

Công an Bình Thuận đã tạm giữ hình sự một người đàn ông mang quốc tịch Nga, để điều tra về hành hành vi giết người. Trước đó, người dân đi làm rẫy ở thôn Thiện Sơn, (xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, Bình Thuận) phát hiện thi thể ông Echushin Vasilii (44 tuổi, quốc tịch Nga) được quấn trong chăn, đầu có vết thương. Thời gian tử vong cách thời điểm phát hiện từ 3 đến 5 ngày. Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn, nghi phạm đã giết nạn nhân tại khu nhà trọ ở phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết), sau đó quấn xác nạn nhân trong chăn rồi chở đến vứt ở bãi đất trống tại xã Thiện Nghiệp, cách hiện trường hơn 2 km để phi tang.

Liên quan tới vụ vận chuyển 5,5 tấn cá tầm trái phép qua biên giới Bờ Y (Kon Tum), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đỗ Trọng Phương (SN 1986, TP Hà Nội) đã ra đầu thú. Theo đó, Phương thuê Trịnh Văn Kiên (SN 1967, Thanh Hoá) cùng Nguyễn Thế Long (SN 1988, Đồng Nai) và Đàm Văn Hưng (SN 1986) vận chuyển 5,5 tấn cá tầm không có giấy tờ hợp pháp.

Công an thị xã Cửa Lò đang phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng là Đinh Khương Linh (SN 1986), nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra vào ngày 1/2 tại một phòng giao dịch của ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn thị xã Cửa Lò. Linh khai do tham gia đánh bạc trên mạng dẫn đến nợ nần. Vì quá túng quẫn, Linh đã đi cướp Ngân hàng để lấy tiền trả nợ.

Ngày 4/2, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công 2 đối tượng mua bán 48.000 viên ma túy tổng hợp do Trần Thị Lan (SN 1962) cầm đầu. Theo điều tra, Lan mở cửa hàng thu mua phế liệu để tạo vỏ bọc cho hoạt động buôn bán ma túy. Ngoài ra, Lan còn sử dụng người thân là anh em, họ hàng để tạo thành một đường dây mua bán trái phép chất ma túy khép kín.

Công an TP. Huế khởi tố, bắt giam hàng chục đối tượng liên quan đến 2 vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng diễn ra tại địa phương này.

Trước đó, Nguyễn Duy Đô (SN 2006, trú thị xã Hương Thủy, TT-Huế) cùng 22 thanh thiếu niên khác gọi là nhóm “G1” đi tìm nhóm “Thủy Vân” và “Hải Triều” để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Nhóm của Đô sử dụng nhiều xe máy chở 3, chở 4 mang theo hung khí gồm các loại dao, kiếm tự chế, ống tuýp sắt để đi tìm đánh nhóm “Thủy Vân” và “Hải Triều”. Nhóm này chạy qua nhiều tuyến đường tại TP. Huế làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người đi đường, gây dư luận xấu trong nhân dân.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn của anh T (sống ở Hà Nội) trình báo việc anh tham gia ứng dụng đầu tư vàng SoonTransfer5, bị chiếm đoạt 4,2 tỷ đồng.

Nạn nhân cho biết, nhận được điện thoại của đối tượng xưng là nhân viên của công ty chứng khoán và muốn anh vào nhóm để học hỏi và hỗ trợ thông tin về chứng khoán. Sau khi tham gia nhóm Zalo và được một vài “người thầy” cung cấp các thông tin về thị trường chứng khoán, định hướng anh tham gia thị trường vàng với hứa hẹn lợi nhuận cao hơn và tải ứng dụng SoonTransfer5 để tham gia đầu tư.

Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, UBND tỉnh Bắc Ninh. Thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 - 30/11/2023 khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định.