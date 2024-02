Bản tin Hình sự: Phát hiện thi thể người ngoại quốc bị trói, quấn chặt trong chăn

TPO - TIN NÓNG ngày 2/2: Triệt phá nhiều băng ‘tín dụng đen’ câu kết với nhân viên ngân hàng cho vay nặng lãi; Ngọc Trinh được hưởng án treo; Phát hiện thi thể người ngoại quốc bị trói, quấn chặt trong chăn...

Chiều 1/2, người dân đi làm rẫy ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết, phát hiện vật lạ nằm bên đường, bên ngoài quấn tấm chăn, có mùi tử khí. Đây là khu vực xa khu dân cư, ít người qua lại. Cảnh sát có mặt ngay sau đó, xác định thi thể người nước ngoài chừng 30-40 tuổi, cao 1,9 m, trên đầu có nhiều vết thương, hai chân bị buộc lại. Nạn nhân tử vong 3-5 ngày trước. Trong đêm qua Công an tỉnh Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường, mở rộng ra khu vực xung quanh. Hiện, danh tính nạn nhân chưa được công bố.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, vụ Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà và một số đơn vị liên quan "là điển hình vi phạm về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu".

Khoảng 23h30 ngày 1/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Long An chủ trì phối hợp Công an thị xã Kiến Tường xoá điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Tuyết Hương thuộc khu phố 3, phường 3. Tại đây, lực lượng Cảnh sát phát hiện tại phòng số 6 có 8 người (7 nam, 1 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Được biết, người cung cấp ma túy cho nhóm nam nữ sử dụng là Huỳnh Thanh Cao (22 tuổi) cũng bị bắt giữ tại hiện trường.

Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Ngọc Ngãi (61 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và 3 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Theo điều tra ban đầu, Ngãi cầm đầu đường dây cho vay với lãi suất lên đến 180%/năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Để hợp thức hóa số tiền lãi suất từ 1-2 tỷ đồng, nhóm của Ngãi lập hợp đồng công chứng giả cách rồi buộc người vay phải chuyển nhượng nhà đất.

Ngày 2/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng Khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức họp kỳ thứ 19. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Dương Đức Đại - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương. Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Dương Đức Đại đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định của pháp luật trong việc cho thuê đất, thuê hồ thủy lợi, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và tổ chức đảng, cơ quan, địa phương nơi ông công tác.

Ngày 2/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam cho biết, một tàu cá của ngư dân huyện Núi Thành bị đâm chìm khi đang hành nghề trên biển, may mắn 6 ngư dân trên tàu được cứu vớt an toàn.

TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) 12 tháng tù, về tội “Gây rối trật tự công cộng”, nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) bị tuyên phạt 18 tháng tù, cho 2 tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông gây ra hậu quả xấu, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Khoảng 10h30 ngày 2/2, 4 học sinh đang học trường THCS Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa rủ nhau đến hầm khai thác đất ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam để tập bơi. Do hầm quá sâu, em Nguyễn Chí Thành (14 tuổi, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) và Phan Thanh Quang (14 tuổi, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) bị hụt chân dẫn đến đuối nước. Hai em còn lại trèo được lên bờ và kêu cứu nhưng khi mọi người chạy tới thì không cứu kịp.