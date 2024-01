Bản tin Hình sự: Chân dung gia sư giở trò đồi bại với loạt nam sinh

TPO - TIN NÓNG ngày 30/1: Bảo mẫu đánh bé gái 17 tháng tử vong lĩnh án chung thân; Giải cứu cô bé 15 tuổi bị lừa bán vào sòng bạc ở Campuchia; Chân dung thầy giáo dạy thêm giở trò đồi bại với loạt nam sinh...

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa bắt khẩn cấp H.C.T (31 tuổi) để điều tra về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, T có bằng cử nhân Toán, tự mở lớp dạy thêm môn Toán từ lớp 6 đến lớp 9 tại nhà. Tuy nhiên, khi nhận dạy kèm cho cháu L.N.Đ.G (15 tuổi), T đã nhiều lần dâm ô với cháu G và chụp hình lưu lại. Ngoài ra, T còn nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với N.P.H.N, T.N.N.P và N.V.T.A. (15 tuổi) khi các nam sinh này đến lớp học thêm.

Sau khi nhận trình báo về việc 3 con của anh Nguyễn Lành đi khỏi nhà rồi mất liên lạc suốt 3 ngày, Công an xã Quỳnh Thanh (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp, hỗ trợ gia đình tìm kiếm. Sau nhiều giờ tìm kiếm, công an xã đã tìm thấy 3 cháu bé và đưa về nhà an toàn. Được biết, khu vực tìm thấy 3 cháu là gần nhà thờ trên địa bàn, cách nhà hơn 1km. Thời điểm phát hiện, cả 3 cháu có tâm lý và sức khỏe bình thường.

Công an tỉnh Long An khẳng định, thông tin trên mạng xã hội về việc “Đã xác định đối tượng gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong bất thường trong căn biệt thự ở Long An" là thất thiệt, hoàn toàn sai sự thật. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa thông tin sai sự thật nêu trên.

Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Cảnh Phú - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ia Grai để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”. Theo thông tin ban đầu, việc bắt giữ ông Phú là kết quả điều tra mở rộng vụ án ông Đỗ Minh Hiếu (SN 1989, trú tại TP Pleiku), nhân viên hợp đồng Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai vì đã có hành vi “Nhận hối lộ”.

Theo luật sư, bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Sen Tài Thu cần liên hệ với cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội để đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại, đồng thời cung cấp các tài liệu, đồ vật chứng cứ để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết.

TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Phượng (31 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) về tội “Giết người”. Buộc bị cáo Phượng bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 180 triệu đồng. Theo điều tra, trong thời gian nhận trông bé H (17 tháng tuổi), bảo mẫu Nguyễn Ngọc Phượng đã thường xuyên đánh đập khiến bé H tử vong.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, các đơn vị trực thuộc vừa giải cứu thành công một bé gái 15 tuổi bị bán qua Campuchia để lao động trong một sòng bạc. Qua làm việc sơ bộ ban đầu, cháu N.D.T (15 tuổi, Thái Nguyên) trình bày do mâu thuẫn với gia đình đã lên mạng xã hội tìm việc làm, sau đó bị lừa bán sang Campuchia.

Công an TPHCM vừa bàn giao Lê Văn Lắm (40 tuổi) và Lê Văn Hậu (37 tuổi, cùng quê Tây Ninh) cho Công an huyện Củ Chi điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu. Theo điều tra, bị truy đuổi khi vận chuyển thuốc lá lậu bằng ô tô, Lắm và Hậu bỏ phương tiện chạy bộ để thoát thân. Chạy được khoảng 1km, Lắm bị khống chế, còn Hậu nhảy vào trường học lẩn trốn nhưng vẫn không thoát.