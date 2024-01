Bản tin Hình sự: Mâu thuẫn phân chia tài sản ly hôn, chồng truy sát gia đình vợ

TPO - TIN NÓNG ngày 27/1: Hé lộ nguyên nhân vụ thảm án chồng truy sát cả gia đình vợ khiến 4 người thương vong; Đang 'nợ' án, tiếp tục lừa đảo mang thai hộ; Khởi tố vụ công ty mỹ phẩm thu hơn 36 tỷ đồng chỉ nộp thuế 12 triệu đồng; Bắt nguyên giám đốc trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ở Lào Cai;...

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương xảy ra tại xã Đồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), ngày 27/1, lãnh đạo địa phương này cho biết, nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ thảm án trên được xác định là do mâu thuẫn khi phân chia tài sản ly hôn của vợ chồng Hoàng Văn Lan (46 tuổi). Lan là một thành phần “giang hồ” có tiếng ở địa phương. Năm 2012, Lan bị công an bắt và bị phạt 6 năm tù liên quan đến vụ trộm xe máy liên tỉnh. Hơn 3 năm trước, Lan mãn hạn tù trở về địa phương. Tuy nhiên, sau khi đi tù về Lan không chịu tu chí làm ăn dẫn đến 2 vợ chồng mâu thuẫn và quyết định ly hôn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ mỹ phẩm GOODSKIN (Công ty GOODSKIN). Cơ quan công an xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023, bà Ngô Thị Thùy Trang (sinh năm 1985, trú ấp 2, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) là đại diện chủ cơ sở kinh doanh Thành Phát (nay đổi tên thành Công ty GOODSKIN). Công ty này kinh doanh mỹ phẩm với số lượng lớn, tổng doanh thu chứng minh được hơn 36,7 tỷ đồng, phải nộp hơn 811 triệu đồng thuế nhưng chỉ nộp hơn 12,7 triệu đồng.

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Lê Anh Tú (SN 1982, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM) vào Cửa hàng Bách Hóa Xanh ở đường Thích Quảng Đức, phường 3, quận Phú Nhuận trộm 8 chai lǎn khử mùi có giá 680 ngàn đồng. Viện KSND quận Phú Nhuận đã ban hành cáo trạng, truy tố Tú về tội “Trộm cắp tài sản”, theo điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự, có mức phạt đến 3 năm tù.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Phạm Trường Minh - nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai, hiện là Phó trưởng Phòng Thanh tra, khảo thí thuộc Trường Cao đẳng Lào Cai.

Được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, Vũ Thị Liễu (34 tuổi, trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) thực hiện một vụ lừa đảo mới, chiếm đoạt 560 triệu đồng của một đôi vợ chồng ở Nghệ An. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, tạm giam Liễu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Liễu bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại".

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Oai (40 tuổi), Nguyễn Hữu Như (34 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) bị truy nã đã ra đầu thú và đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là 2 đối tượng liên quan đến đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành gần 4.000 xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) cùng đồng bọn thực hiện.

Sau khi tông vào xe máy một cô gái trên đường Nguyễn Sỹ Sách (xã Hưng Hòa, TP Vinh), Nguyễn Đình Đông (37 tuổi, trú xã Thanh Hà, Thanh Chương) liền khống chế, kéo vào khu nghĩa trang gần đó nhằm thực hiện hành vi đồi bại. Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đông về tội Hiếp dâm.

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Mạnh (SN 1988) và Trần Thị Ngọc (SN 1968), cùng trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" và "Buôn bán hàng cấm". Trước đó, công an phát hiện Mạnh và Ngọc có hành vi cất giữ 110 bao tải các loại có chứa vảy tê tê với tổng khối lượng 2.846 kg, trị giá hơn 14 tỷ đồng. Qua đấu tranh, Mạnh khai nhận, mua vảy tê tê từ nước ngoài về cất giấu tại nhà Ngọc, sau đó phân loại và làm sạch với mục đích bán kiếm lời.