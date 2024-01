Bản tin Hình sự: Tạm giữ 'ma men' kéo lê xe mô tô của cảnh sát

TPO - TIN NÓNG ngày 25/1: Nghi phạm sát hại gia đình vợ treo cổ trong rừng tự vẫn; Nghi án chồng truy sát cả gia đình vợ khiến hai người tử vong; Khởi tố hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng; Bắt tạm giam Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Trần Đức Quận; Tạm giữ lái xe uống rượu ‘thông chốt’, kéo lê xe mô tô cảnh sát;...

Chị Thái Thị T. cùng chồng là Hoàng Văn L. (SN 1979) đến nhà ông bà ngoại ở xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) thì xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, người dân nghe tiếng la hét, cầu cứu, đến kiểm tra thì phát hiện chị T. tử vong ngoài cổng nhà. Bà Th. (hơn 70 tuổi; mẹ chị T.) được phát hiện tử vong trong nhà. Riêng bố chị T. bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch. Đối tượng L. bị tình nghi là người đã truy sát cả gia đình vợ rồi bỏ trốn trốn khỏi hiện trường rồi chạy trốn lên rừng thông treo cổ tự tử.

Tổ công tác của Công an huyện Tân Yên tiến hành dừng xe ô tô bán tải BKS 29H-551XX trên đường tỉnh 294 thuộc địa phận thị trấn Nhã Nam để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, lái xe là H. Q. T (SN 1981, trú tại thị trấn Nhã Nam) không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện mà điều khiển xe đâm thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ và kéo lê xe mô tô lực lượng cảnh sát giao thông rồi mở cửa bỏ chạy. Sau đó, T đến Công an huyện Tân Yên trình diện và bị tạm giữ hình sự.

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Đồng Lập (34 tuổi, ở xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, ở xã Phú Dương, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) để điều tra về tội cướp tài sản. Trước đó, vào khoảng 10h ngày 19/1, Lập và Được xông vào chi nhánh một ngân hàng ở xã Duy Hòa (huyện Duy Xuyên), dùng hung khí khống chế bảo vệ và cầm súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Chiều 25/1, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị mức án đối với 9 bị cáo trong vụ vi phạm tại dự án Mường Thanh Viễn Triều, đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) với mức án cao nhất 4 - 5 năm tù với vai trò người đứng đầu chỉ đạo xuyên suốt.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận, Bí Thư tỉnh ủy Lâm Đồng về tội " Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Trần Đức Quận bị xác định đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Từ năm 2017 đến tháng 5/2022, Đồng Minh Duy (SN 1988, ngụ Bình Dương) sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh do mình làm Giám đốc để mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31). Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình E31 chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu gần 600 tấn hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỷ đồng, Duy mang bán 300 tấn cho một người phụ nữ trong nước thu về số tiền 10 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Duy về hành vi “Buôn lậu”.

Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam thêm Trần Đình Chiến (1982, trú phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và Đinh Thị Bích Thủy (1983, trú phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới) trong đường dây lừa đưa người sang Dubai làm việc, rồi bán các nạn nhân cho công ty nước ngoài làm lao động khổ sai. Đây là 2 bị can liên quan đến vụ án mua bán người do Huỳnh Thị Ngọc Lê (1991, trú phường Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cùng đồng bọn thực hiện phát hiện trên địa bàn Đà Nẵng vào cuối năm 2023.