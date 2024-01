Bản tin Hình sự: Bà chủ cho nhân viên massage, spa bán dâm

TPO - TIN NÓNG ngày 26/1: Chở vợ đi viện, đại úy công an cứu cô gái bị hiếp dâm ở nghĩa trang; Bắt 'ông trùm' cho vay lãi nặng núp bóng doanh nhân thích làm từ thiện; Nghi phạm bắn 3 người thương vong đã tự sát; Chủ cơ sở massage cho nhân viên bán dâm để tăng thu...

Khi đang chở vợ đi bệnh viện, Đại úy Nguyễn Sơn Hà (Đội tham mưu Công an huyện Nam Đàn) phát hiện hai xe máy ngã đè lên nhau trên đường Nguyễn Sỹ Sách (xã Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An) nên đã quan sát, phát hiện vụ hiếp dâm trong khu vực nghĩa trang cách đường chừng 3m và kịp thời cứu cô gái. Nghi phạm bị bắt là N.Đ.Đ (37 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An), vừa đi cai nghiện ma túy về.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) vừa khởi tố, bắt giam đối với Trần Đình Quân (42 tuổi, trú phường An Hải Tây, Sơn Trà); Trương Việt Hoàng (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Vương Quang Hiệp (38 tuổi, quê TP. Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng trên địa bàn do Trần Đình Quân cầm đầu. Đối tượng Quân chỉ đạo Hoàng thay mình điều hành đường dây này. Đồng thời, Quân đóng vai người kinh doanh thường xuyên làm từ thiện để che giấu thân phận. Quá trình đòi nợ, các đối tượng không từ thủ đoạn như đánh đập, uy hiếp, thậm chí đe doạ cả người thân với mục đích thu hồi nợ.

Hoạt động kinh doanh massage, spa không hiệu quả, Nguyễn Ngọc Hạnh (38 tuổi, ngụ quận 1) là chủ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lucky Spa Như Ngọc đã cho nhân viên mua bán dâm với khách, thu lợi bất chính 1 triệu đồng/lượt khách. Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hạnh về tội “Môi giới mại dâm”.

Sau khi gây án làm 3 người thương vong ở tỉnh Vĩnh Long, Phạm Quốc Huy (50 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là nghi phạm được phát hiện đã tử vong trong khuôn viên nghĩa trang TP Biên Hòa, nghi do tự sát bằng súng. Trước đó, trưa ngày 25/1, do mâu thuẫn Huy đã dùng súng bắn 3 người gồm ông H.N.C. (59 tuổi), bà N.T.K.H. (60 tuổi) và ông H.B.Đ. (40 tuổi, cùng ngụ ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít). Gây án xong, nghi phạm dùng xăng đốt nhà của ông H.V.B. (60 tuổi, cha ruột của Đ.) rồi lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Do bị thương quá nặng bà H. đã không qua khỏi.

Do cần tiền tiêu xài Nguyễn Thị Mận (64 tuổi) bàn bạc với Nguyễn Tấn Dũng (44 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức), Huỳnh Thông Minh (42 tuổi), Phù Văn Tuấn (55 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội), Lê Thị Ngọc Hương (65 tuổi, quê Sóc Trăng) và Vũ Đức Sáu (50 tuổi, quê Thanh Hóa) thực hiện dàn cảnh để trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt công cộng. Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng trên về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Đông Giang (Quảng Nam) vừa bắt giữ Ploong Văn Hùng (19 tuổi, trú thôn Đha Mi, xã Ba) là đối tượng phóng hỏa chốt quản lý bảo vệ rừng tại thôn Đha Mi. Qua đấu tranh, Hùng khai nhận vào tối 19/1 đã đột nhập vào chốt quản lý bảo vệ rừng để trộm cắp tài sản. Khi phá cửa vào bên trong thì đối tượng phát hiện và lấy 1 máy cưa hiệu Still đem cất giấu ngoài rừng. Tuy nhiên, do lo sợ mình để lại dấu vết phạm tội, Hùng đã quay lại rút xăng từ xe máy hiệu Yamaha Sirius, đổ xuống nền nhà châm lửa đốt.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi vừa phát hiện thêm 1 gói ma túy loại ketamine dạt vào bờ biển xã Bình Trị (huyện Bình Sơn). Với việc phát hiện thêm 1 gói ma túy ở khu vực biển xã Bình Trị, mẫu mã, dạng ma túy đều khác với gần 3 tạ ma túy phát hiện trước đó ở bờ biển xã Bình Hải, BĐBP Quảng Ngãi nhận định rất có thể đây là lô ma túy mới đang trôi dạt vào bờ biển Việt Nam.