Bắt băng dàn cảnh móc túi trên xe buýt ở TPHCM

TPO - Cần tiền tiêu xài, cụ bà U70 cùng 5 người khác ở độ tuổi từ 42 đến 65 dàn cảnh va chạm khi đi xe buýt để trộm cắp tài sản.

Ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 (TPHCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Mận (64 tuổi), Nguyễn Tấn Dũng (44 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức), Huỳnh Thông Minh (42 tuổi), Phù Văn Tuấn (55 tuổi, cùng ngụ TP Hà Nội), Lê Thị Ngọc Hương (65 tuổi, quê Sóc Trăng) và Vũ Đức Sáu (50 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua công tác trấn áp tội phạm dịp Tết nguyên đán 2024, Công an quận 1 đã ghi nhận thông tin về nhóm đối tượng thực hiện trộm cắp tài sản trên các tuyến buýt xe công cộng. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 1 xác lập chuyên án, khẩn trương triệt phá để người dân an tâm, thuận tiện trong khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng.

Sau thời gian rà soát, theo dõi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 1 đã triệt phá chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận quen biết thông qua các mối quan hệ xã hội và cần tiền tiêu xài nên bàn bạc cùng thực hiện trộm cắp tài sản.

Theo đó, nhóm này phân công bà Mận và bà Hương và ông Tuấn lên các tuyến xe buýt qua quận 1, chọn vị trí ngồi ở phía cửa sau xe (nơi xuống xe), chọn khách có tài sản sơ hở rồi dàn cảnh để trộm cắp.

Còn Dũng, Minh và ông Sáu phụ trách chở bà Mận bà Hương và Tuấn đến trạm xe buýt. Sau đó, nhóm của Dũng chạy theo xe buýt để nhận, giữ tài sản trộm được và chở các đối tượng chạy thoát.

Tài sản sau khi trộm được, cả nhóm giao cho Minh đem bán rồi giao tiền bà Mận để chia cho cả nhóm tiêu xài. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã thực hiện trộm cắp vào ngày 5/1, 6/1 và 15/1. Trong ngày 15/1, các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm cắp tài sản.

Công an quận 1 đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt tất cả những đối tượng có liên quan; đồng thời đề nghị ai là nạn nhân của nhóm này hãy đến trụ sở ở địa chỉ 73 Yersin (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra.